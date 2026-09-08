Guanajuato fortalece su alianza con Alemania con nuevas inversiones: “Es nuestro tercer socio más importante”

Guanajuato y Alemania acordaron fortalecer su cooperación para impulsar nuevas inversiones, incorporar tecnología a los procesos industriales y abrir oportunidades para empresas de ambos lados. La alianza busca aprovechar la experiencia alemana en manufactura avanzada para que el estado pueda desarrollar proveedores, mejorar la competitividad de sus empresas y avanzar en sectores vinculados con la transformación tecnológica y la sostenibilidad.

Los acuerdos y líneas de colaboración surgieron durante la Cumbre Industria Inteligente y Sostenible 2026, realizada en Guanajuato Puerto Interior, donde autoridades, empresarios y especialistas analizaron nuevas formas de vincular a la industria guanajuatense con empresas y tecnología de Alemania. El encuentro también planteó establecer una plataforma de diálogo e intercambio tecnológico de largo plazo entre ambos países, de acuerdo con información de Guanajuato Puerto Interior.

Para Guanajuato, uno de los principales beneficios sería ampliar su capacidad para atraer proyectos de inversión y fortalecer las cadenas de suministro locales. Para las empresas alemanas, la colaboración abre oportunidades para ampliar su presencia en una entidad con una importante actividad manufacturera y una ubicación estratégica dentro de las cadenas de valor de Norteamérica.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué oportunidades abre la alianza entre Guanajuato y Alemania?

Uno de los ejes de la cooperación será la incorporación de tecnologías relacionadas con la Industria 4.0, incluida la inteligencia artificial, la automatización y la manufactura inteligente. La intención es que estas herramientas permitan mejorar los procesos productivos y elevar la capacidad de las empresas guanajuatenses para competir en cadenas de suministro internacionales.

Entre los principales temas que se abordaron durante la cumbre están:

Manufactura inteligente e Industria 4.0

Inteligencia artificial aplicada a procesos productivos

aplicada a procesos productivos Transición energética para la industria

para la industria Cadenas de suministro sostenibles

Desarrollo de proveedores locales

Transferencia de conocimiento y tecnología

Nuevas oportunidades de inversión y relaciones comerciales

La cooperación también contempla el desarrollo de proveedores locales. Esto permitiría que más empresas instaladas en Guanajuato puedan convertirse en proveedoras de compañías globales, particularmente de aquellas que requieren procesos más especializados y estándares tecnológicos elevados.

🇲🇽🇩🇪 México y Alemania tienen mucho que construir juntos.



Desde la Cumbre Industria Inteligente y Sostenible 2026, seguimos impulsando la innovación y nuevas oportunidades de colaboración. 🤝 pic.twitter.com/xsBkVdWJgf — Coparmex Nacional (@Coparmex) September 3, 2026

Alemania ofrece tecnología y asesoría a empresas del Bajío

Uno de los planteamientos concretos de esta nueva etapa es que Alemania proporcione tecnología y consultoría técnica a pequeñas y medianas empresas del Bajío. La propuesta contempla planes de acción para identificar áreas críticas y mejorar sus procesos, además de impulsar su transformación digital.

La intención es que las empresas mexicanas puedan elevar sus capacidades y tener mejores condiciones para integrarse a cadenas de suministro con mayores exigencias. Para Guanajuato, esto representa una oportunidad de fortalecer no solo la llegada de capital extranjero, sino también la participación de compañías locales en los procesos industriales.

La colaboración incluye además temas relacionados con la transición energética y la sostenibilidad, áreas en las que Alemania cuenta con experiencia y tecnología que podrían incorporarse a los procesos industriales del estado.

¿Por qué Alemania es importante para Guanajuato?

La relevancia de esta alianza se explica por la presencia que ya tienen las empresas alemanas en Guanajuato. De acuerdo con información de Guanajuato Puerto Interior, Alemania se encuentra entre los tres principales socios de la entidad en materia de inversión extranjera directa, con 70 proyectos, una inversión cercana a 4 mil millones de dólares y oportunidades para más de 35 mil empleos.

Estas cifras muestran el peso que tiene el país europeo dentro del desarrollo industrial del estado. La nueva estrategia busca aprovechar esa relación para atraer más capital, pero también para aumentar la participación de empresas locales en las cadenas de suministro.

Uno de los ejemplos recientes es Kromberg & Schubert, compañía alemana que anunció una inversión de 26 millones de dólares para ampliar sus operaciones en Irapuato y San Francisco del Rincón. El proyecto contempla más de mil 90 nuevos empleos y se suma a una inversión acumulada de más de 156 millones de dólares de la empresa en Guanajuato.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.