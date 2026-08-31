Heriberto Michelt, abogado en derecho fiscal: “Si una casa queda intestada debe repartirse en partes iguales, pero hay dos formas para que una de las partes se quede con el 100%”

Una casa que queda intestada nunca es automáticamente para el hermano que vivió con los padres, aunque la creencia popular diga lo contrario. Heriberto Michelt, abogado en derecho fiscal, advierte que la ley marca un reparto igualitario entre todos los herederos y solo dos caminos legales permiten que uno se quede con el 100% del inmueble.

“Esa es una de las mentirotas que va a decir tu tía”, advierte Michelt en un video de su cuenta de TikTok (@heribertomichelt) sobre la creencia de que cuidar a los padres da derecho automático a la casa. El criterio real ignora quién vivió en la vivienda y depende solo de lo que marca la ley, según el especialista en sucesiones familiares.

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¿Qué opciones da Heriberto Michelt para quedarse con el 100% de la casa?

Michelt explica que la primera vía es lograr el consenso: convencer a todos los hermanos para que cedan sus derechos hereditarios sobre la propiedad. El experto planteó: “Que convenza a todos los hermanos de cederle sus derechos hereditarios sobre esa casa y por ende se quede con el 100%”. A su vez, aclara que esta cesión debe formalizarse ante notario para tener validez legal.

La segunda alternativa consiste en comprar la parte proporcional de cada hermano hasta reunir la propiedad completa. “Que a todos los hermanos le compre su parte y con eso ya aseguraría el 100% de la casa”, detalla Michelt sobre este mecanismo de compraventa entre coherederos, una figura que también exige escritura pública ante fedatario.

Cuando ningún hermano cede terreno y la negociación no avanza, la ley prevé un camino distinto para resolver el conflicto. Ante este posible conflicto, advierte: “La casa se va a tener que ir a remate”. Si esto pasa, una vez repartido el dinero entre los herederos, al ocupante se le desaloja del inmueble para entregarlo al nuevo propietario.

¿Qué dice el Código Civil sobre repartir una casa heredada en partes iguales?

La ley mexicana no distingue entre el hermano que acompañó a los padres hasta el final y quien vivió lejos del hogar familiar. “Sin importar cual de los hermanos vivió con los papás o cual no, esa casa se tiene que repartir en partes iguales de acuerdo con la ley”, puntualiza Michelt sobre la sucesión legítima.

Una propiedad queda intestada cuando el dueño muere sin dejar testamento válido ante notario, y ese vacío activa las reglas de la sucesión legítima. En ese escenario, el Código Civil Federal ordena una división proporcional entre herederos sin considerar aportaciones económicas ni el tiempo de convivencia.

Los herederos deben iniciar un juicio sucesorio intestamentario ante un juez o notario para formalizar el reparto de la vivienda. Michelt recomienda acudir con un especialista antes de tomar decisiones, ya que un mal manejo del proceso puede alargar el trámite por meses.

La recomendación de Michelt es clara: antes de discutir con la familia, conviene asesorarse con un abogado en sucesiones para conocer las opciones reales sobre la casa heredada.

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