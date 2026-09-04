Jalisco se suma al Mes del Testamento con un descuento especial del 89 % en septiembre 2026

El estado de Jalisco ya tiene fecha límite para aprovechar uno de los descuentos más altos del año en materia notarial. El Congreso del Estado puso en marcha la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, que reduce el costo del trámite en un 89% y lo deja en menos de $2,500 pesos, cuando de forma ordinaria supera los 20 mil pesos.

El módulo instalado en el recinto legislativo no es temporal: funcionará de manera permanente para la ciudadanía interesada en dejar resuelto el destino de su patrimonio. Desde que arrancó este esquema en 2025, se contabilizan más de 350 trámites testamentarios y cientos de asesorías gratuitas, una cifra que el Congreso busca superar durante esta nueva edición de septiembre.

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¿Cuánto pagarás en Jalisco el testamento gracias al descuento del 89%?

El beneficio del 89% aplica a cualquier persona mayor de edad que acuda al módulo instalado por el Congreso del Estado. La rebaja reduce el trámite testamentario de más de 20 mil pesos a un costo fijo de $2,300 pesos, sin distinción de patrimonio.

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Datos generales de los bienes a heredar

Acudir en los horarios y días establecidos

El módulo aplica el descuento del 89% los martes, miércoles y jueves, de 10:00 a 14:00 horas, desde el 1 de septiembre hasta el 10 de octubre. Fuera de esta ventana, el trámite testamentario regresa a su costo ordinario.

Hoy en el congreso de Jalisco: pic.twitter.com/80O7BofvUM — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) September 1, 2026

¿Quién respalda el descuento del 89% en Jalisco?

El descuento del 89% es resultado directo de la coordinación entre el Congreso del Estado y el Colegio de Notarios de Jalisco. Esta alianza institucional sostiene el costo preferencial desde que arrancó el esquema en 2025.

Entre los funcionarios que respaldaron la rebaja destacan los diputados Miguel de la Rosa Figueroa, Tonatiuh Bravo Padilla, José Guadalupe Buenrostro Martínez y Leonardo Almaguer Castañeda. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Julio César Hurtado Luna, subrayó que el trabajo conjunto con el notariado permite mantener el descuento sin interrupciones.

El Colegio de Notarios aporta la infraestructura profesional que hace viable un descuento de esta magnitud. Su presidente, José Luis Leal Campos, insistió en que la rebaja del 89% facilita que más familias resuelvan su patrimonio a tiempo.

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