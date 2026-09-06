Confirmado en Baja California: aprueban descuentos obligatorios y permanentes para el Mes del Testamento durante todo septiembre 2026

El Congreso de Baja California aprobó una ley que respalda el Mes del Testamento. El Congreso estatal votó por unanimidad a favor de la reforma al artículo 200 BIS de la Ley del Notariado, impulsada por la diputada María Teresa Méndez Vélez, conocida como Maythé Méndez.

A partir de ahora, el programa “Septiembre, mes del testamento” pasa a formar parte de la legislación estatal de manera permanente, permitiendo a los ciudadanos acceder a descuentos en el trámite.

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¿Qué cambia en los testamentos con esta reforma en Baja California?

Hasta antes de esta reforma, el descuento por hacer el testamento en septiembre dependía de cada notario.

Eso es justamente lo que cambia: ahora, los bajacalifornianos podrán contar, año tras año, con una rebaja de hasta un 50% en este trámite, y el Ejecutivo del Estado tendrá que asegurarse de que ese beneficio se cumpla cada septiembre. El porcentaje exacto no quedó fijado en el texto de la ley, sino que se definirá en el Arancel de Notarios.

¿Por qué es importante hacer un testamento, según la diputada que impulsó la reforma?

Para Méndez, un testamento sirve principalmente para blindar el patrimonio de una persona: garantiza que, después de su muerte, sus bienes pasen a manos de quien haya elegido. Y esos bienes no se limitan a una casa o un terreno, sino también al dinero, las alhajas, los vehículos y los objetos personales como parte de lo que un testamento puede resguardar.

Asimismo, la diputada remarcó que cualquier persona con patrimonio puede realizarlo, sin necesidad de ser adulto mayor.

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