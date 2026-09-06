Cerrarán en septiembre 2026 la avenida Paseo del Moral en León, Guanajuato: tramos afectados y cuánto durarían las obras

La avenida Paseo del Moral en León, Guanajuato, una de las más importantes de la ciudad, tendrá afectaciones por obras a partir de este mes de septiembre de 2026, debido a un proyecto de modernización que contempla intervenir uno de los principales puntos de circulación de la zona.

De acuerdo con el Municipio de León, los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre avenida Guanajuato y bulevar Insurgentes, con una duración estimada de seis meses.

La intervención contempla una inversión de 18 millones de pesos y busca mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad tanto para automovilistas como para peatones. Sin embargo, y hasta el momento, no se ha revelado la fecha exacta de inicio de las obras.

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¿Qué tramo de Paseo del Moral será afectado por las obras?

El proyecto contempla la rehabilitación del tramo de avenida Guanajuato a bulevar Insurgentes, donde se realizarán diferentes trabajos de infraestructura urbana.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Rehabilitación del pavimento en el cuerpo poniente

Construcción de un nuevo camellón central

Incorporación de arbolado

Reconstrucción de banquetas

Instalación de cruces peatonales seguros

Adecuaciones para facilitar el acceso de personas con discapacidad

Renovación de la imagen urbana

La obra busca atender algunas de las condiciones actuales de la vialidad, entre ellas baches, grietas y desniveles, además de mejorar los cruces peatonales y vehiculares.

El municipio de León también informó que antes del inicio de los trabajos se realizaron reuniones con vecinos, locatarios y comerciantes de la zona, con el objetivo de conocer sus necesidades y reducir las afectaciones que pueda generar la intervención.

¿Cuánto durarían las obras en Paseo del Moral?

La modernización de Paseo del Moral comenzará en septiembre de 2026 y tendrá una duración estimada de seis meses, por lo que los trabajos podrían extenderse hasta los primeros meses de 2027.

Aunque el anuncio de la obra ha generado referencias a posibles cierres viales, la información oficial disponible hasta ahora no precisa que toda la avenida vaya a permanecer cerrada durante los seis meses.

El proyecto especifica la rehabilitación del cuerpo poniente, por lo que las afectaciones a la circulación dependerán de la forma en que se ejecuten las distintas etapas de la obra.

Por ello, quienes circulen habitualmente por esta vialidad deberán considerar posibles restricciones y cambios en la circulación conforme avancen los trabajos.

La modernización forma parte de las obras previstas por el Ayuntamiento de León para mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de desplazamiento en la ciudad.

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