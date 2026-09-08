¡Atención Puebla! SEP suspende clases en 26 municipios por tormenta negra; lista completa y fechas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla informó a la comunidad escolar que habrá suspensión de clases los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre de 2026, debido al pronóstico de tormenta negra.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua prevé lluvias intensas de entre 50 a 75 milímetros por hora que pueden poner en riesgo, tanto a estudiantes, como profesores y trabajadores de escuelas de la SEP. Te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿En qué escuelas no hay clases en Puebla?

La SEP estatal informó que se suspenden clases en todas las escuelas de todos los niveles educativos y en ambos turnos, de 26 municipios de la Sierra Negra de Puebla. Las escuelas que estarán cerradas este miércoles y jueves están en los siguientes municipios:

Ajalpan

Altepexi

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán

OJO: El regreso a clases para los alumnos de estos municipios en Puebla queda programado para el viernes 11 de septiembre. Sin embargo, es importante estar al pendiente de los avisos de las autoridades escolares.

¡Atención! 📢 Compartimos información relevante para toda la comunidad educativa de Puebla.#TransformarEnGrande @Gob_Puebla pic.twitter.com/38lVTsWj1x — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) September 8, 2026

¿Cómo estará el clima en Puebla?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos días se pronostican lluvias intensas en el estado de Puebla, especialmente, en la Sierra Negra.

A lo largo de la semana continuarán registrándose precipitaciones fuertes que pueden provocar inundaciones y encharcamientos en zonas bajas de Puebla, que ocasionan tráfico vehicular y corrientes que ponen en riesgo a estudiantes y docentes.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.