Multarán en Guanajuato a todos los conductores que no lleven esta herramienta en la cajuela: es obligación por ley y muchos no lo saben

El municipio impone una multa de hasta $586.55 pesos a los conductores que no cargan la llave de cruz o el equipo necesario para cambiar una llanta. Guanajuato refuerza así la vigilancia sobre el equipamiento vehicular obligatorio dentro de la cajuela con una sanción que molesta al bolsillo del conductor.

La obligación por ley aplica a todo automóvil que circule dentro del territorio guanajuatense, sin importar el modelo o la antigüedad de la unidad. Los conductores deben portar la herramienta en la cajuela junto con la llanta de refacción en condiciones óptimas para evitar el cobro.

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¿Qué herramienta deben llevar los conductores en Guanajuato?

El artículo 40 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Guanajuato establece que las llantas de los vehículos automotores deben estar en buenas condiciones de seguridad y deben incluir una llanta de refacción funcional, además de la herramienta necesaria para el cambio.

El reglamento exige que cada vehículo cuente con una llave de cruz o el equipo básico necesario para retirar los birlos y montar la llanta de refacción sin contratiempos. Sin este set, el automóvil incumple la norma de equipamiento vehicular y queda expuesto de inmediato a la sanción económica que aplica el municipio.

La corporación de tránsito realiza operativos constantes en las vialidades principales de Guanajuato para verificar el cumplimiento de esta disposición. Los agentes revisan la cajuela del vehículo y, ante la ausencia del extintor, la refacción o la herramienta, levantan la infracción correspondiente de forma inmediata.

El objetivo de la medida es reducir accidentes viales provocados por fallas mecánicas que se resuelven con equipo básico a bordo. La autoridad recomienda a los conductores revisar el estado del extintor y de la llanta de refacción antes de salir a circular.

Extintor, refacción y herramienta: los tres elementos que exige Guanajuato para evitar multa. (Imagen generada con IA)

¿Cuáles son las multas que aplica el reglamento en Guanajuato?

El Reglamento de Tránsito contempla varias sanciones dentro del rubro de equipamiento vehicular, todas con el mismo rango económico para el conductor. La multa oscila entre $351.93 y $586.55 pesos (3 a 5 UMA) según el concepto que se incumple.

Falta de extintor: sanción de 3 a 5 UMA ($351.93 a $586.55 pesos)

Falta de herramienta para el cambio de llanta: sanción de 3 a 5 UMA ($351.93 a $586.55 pesos)

Falta de llanta de refacción en buen estado: sanción de 3 a 5 UMA ($351.93 a $586.55 pesos)

Cualquiera de estas faltas puede derivar en una infracción durante un operativo vial. La autoridad verifica el cumplimiento al momento de la revisión y no distingue entre modelos o años del vehículo. Los conductores en Guanajuato deben revisar hoy mismo la cajuela del vehículo para evitar el pago de la multa.

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