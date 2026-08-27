La IA entra al quirófano y asiste en la primera cirugía cerebral en tiempo real

La Inteligencia Artificial (IA) llegó por primera vez al quirófano durante una cirugía cerebral en tiempo real que le fue practicada un paciente de 48 años en el Reino Unido, quien se convirtió en el primero del mundo, en someterse a una operación de este tipo en un procedimiento que permitió retirar un tumor, además de preservar su visión.

La intervención fue realizada durante el pasado mes de mayo en el National Hospital for Neurology and Neurosurgery perteneciente University College London Hospitals (UCLH) como parte de un ensayo clínico.

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¿Cómo ayudó la Inteligencia Artificial durante la cirugía?

El sistema desarrollado por investigadores de la University College London (UCL), analizó a las imágenes de video del procedimiento, mientras los médicos operaban, en lugar de depender únicamente de estudios realizados antes de la intervención.

La Inteligencia Artificial identifico y resaltó estructuras críticas ubicadas en la base del cerebro, entre ellas vasos sanguíneos y nervios relacionados con la visión, para ayudar al equipo médico a evitar zonas de alto riesgo.

La tecnología fue entrenada con cientos de videos de cirugías, lo que permitió al sistema aprender a reconocer anatomía, instrumentos quirúrgicos, además de diferentes interacciones entre los tejidos.

IA y cirugía cerebral: la tecnología que ayudó a evitar daños en nervios y vasos sanguíneos durante una operación Imagen de carácter ilustrativo. Cirujanos y cirujanas con gafas de realidad aumentada trabajan en quirófano utilizando una pantalla holográfica futurista. Tecnología de IA. Soluciones médicas innovadoras. (EvgeniyShkolenko/Getty Images)









¿Quién fue el primer paciente operado con IA en tiempo real?





Rhys Hibbert, residente de Bedfordshire, padecía un tumor no canceroso en la glándula pituitaria, ubicada cerca de los nervios ópticos.

El crecimiento del tumor había comenzado a afectar su visión periférica y, sin tratamiento, exsitía de el riego de que pudiera quedar ciego; pero tras la cirugía cerabral, los médicos lograron retirar el tumor y proteger su visión.

Después de la operación, Hibbert aseguró que su visión había mejorado notablemente y posteriormente pudo regresar perspectives laborales.

La intervención no significa que la Inteligencia Artificial vaya a sustituir los neurocirujanos, por ahora se trata de una tecnología experimental diseñada para apoyar a las decisiones durante los procedimientos extremadamente delicados. ¿Estamos ante el comienzo de una nueva era en donde la IA se convertirá en un aliado habitual dentro de los quirófanos?

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