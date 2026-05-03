Estos son los municipios de Guanajuato con los salarios más altos en 2026

A pesar de que Guanajuato se mantiene como una de las entidades con mayor generación de empleo formal del país, sus municipios registran fuertes contrastes salariales que reflejan la concentración de la riqueza en el corredor industrial. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que la diferencia entre el municipio con el salario más alto y el más bajo del estado supera los 394 pesos diarios.

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El reporte, con base en cifras oficiales del IMSS, confirma que la especialización industrial automotriz, manufacturera y logística es el principal factor que define los ingresos formales en el estado.

¿Qué municipios de Guanajuato pagan los salarios más altos?

El ranking de los municipios mejor pagados de Guanajuato al cierre del primer trimestre de 2026, según el IMSS, queda conformado así (pesos diarios):

Silao de la Victoria : $725.04

: $725.04 San José Iturbide : $717.16

: $717.16 Apaseo el Grande : $712.00

: $712.00 Villagrán : $637.60

: $637.60 Celaya: $626.67

Los cinco municipios que encabezan la lista superan ampliamente el promedio estatal de $580.16 pesos diarios. El liderazgo de Silao está directamente vinculado al peso de la industria automotriz, con plantas como General Motors y proveedores Tier 1, mientras que San José Iturbide y Apaseo el Grande se han consolidado como polos de manufactura avanzada y logística asociados al corredor del Bajío.

¿Cuáles son los municipios con los salarios más bajos?

En el otro extremo del ranking estatal aparecen los municipios del norte y noreste de Guanajuato, históricamente menos integrados al corredor industrial:

Atarjea : $330.57 pesos diarios

: $330.57 pesos diarios Tierra Blanca: $335.20 pesos diarios

La diferencia entre Silao y Atarjea supera los 394 pesos diarios, una brecha que evidencia la concentración geográfica del crecimiento económico del estado y plantea desafíos para las políticas de desarrollo regional.

¿Cómo evolucionó el empleo en Guanajuato durante el primer trimestre de 2026?

El estado mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido en empleo formal. Al cierre de marzo de 2026, Guanajuato registró 1,127,415 trabajadores afiliados al IMSS, con una generación neta superior a los 12,500 nuevos puestos formales solo en el primer trimestre del año. Esto consolida al estado como uno de los principales generadores de empleo del Bajío.

La concentración del empleo se da en tres sectores estratégicos:

Industria de la transformación : 290,106 empleos (líder absoluto)

: 290,106 empleos (líder absoluto) Comercio : 197,319 empleos

: 197,319 empleos Servicios para empresas, personas y hogar: 157,965 empleos

La manufactura y la transformación industrial explican tanto el dinamismo del empleo como los salarios más altos del estado, particularmente en los municipios que integran las cadenas de valor automotriz y de exportación.

¿Qué pasa con la brecha salarial de género?

Pese al crecimiento sostenido del empleo formal, Guanajuato mantiene un desafío estructural en materia de equidad de remuneración. Según los datos del IMSS, los hombres del estado perciben en promedio $615.18 pesos diarios, mientras que las mujeres reciben $527.94 pesos diarios. La diferencia supera los $87 pesos diarios, lo que se traduce en una brecha mensual cercana a los 2,610 pesos entre trabajadores y trabajadoras formales.

Esta brecha refleja, según especialistas, la necesidad de políticas públicas y empresariales con enfoque de género que aborden tanto la segregación ocupacional como las diferencias en el acceso a posiciones mejor remuneradas dentro del corredor industrial.

¿Qué muestra el panorama general del estado?

El balance del primer trimestre confirma que Guanajuato es una economía robusta impulsada por la manufactura y el comercio, con crecimiento constante en empleo formal durante 2026. Sin embargo, el éxito económico permanece concentrado en el corredor industrial del Bajío, mientras los municipios del norte y noreste enfrentan rezagos significativos en remuneración y acceso al empleo formal.

Los datos también muestran que la integración a las cadenas de valor globales, especialmente en el sector automotriz y de manufactura avanzada, sigue siendo el principal determinante para que un municipio del estado registre salarios competitivos a nivel nacional.

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