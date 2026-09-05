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El Consejo Ciudadano de la CDMX expone el calvario que viven muchos adultos mayores: “Los hijos son los principales agresores”

El nuevo diagnóstico revela que más de la mitad de los agresores son los propios hijos de las víctimas y detalla los riesgos digitales que enfrenta este grupo.

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3 minutos lectura
Escrito por: Gastón Amestoy

La violencia emocional encabeza los reportes que recibe el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y los datos ubican a los hijos como los principales responsables. El organismo presenta el reporte “Vivir con Dignidad: Proteger el Bienestar Emocional y la Seguridad de las Personas Mayores” con un diagnóstico sobre las violencias, los riesgos digitales y el acompañamiento que necesita este sector de la población en la capital del país.

El documento detalla que 58% de los casos de violencia emocional los cometen las y los hijos de las víctimas, un dato que expone el calvario que enfrentan muchos adultos mayores dentro de su propio núcleo familiar.

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¿Qué violencia enfrentan los adultos mayores según el Consejo Ciudadano en la CDMX?

El reporte del Consejo Ciudadano identifica a la violencia emocional como la más reportada por las personas mayores de la Ciudad de México. Los hijos e hijas concentran el mayor porcentaje de agresiones dentro del hogar y esta cifra confirma un patrón que se repite dentro del núcleo familiar.

La soledad complica que muchas personas mayores compartan sus problemas o pidan ayuda a tiempo. Por esta razón, el Consejo Ciudadano atendió a más de 1,200 personas mayores a través de su Centro de Recuperación Emocional (CRECC) entre enero de 2025 y julio de 2026.

La Dra. Clara Luz Álvarez, Consejera Honoraria del organismo, explicó: “El Consejo Ciudadano es una pieza fundamental de acompañamiento para las Personas Mayores [...] su valor no reside únicamente en recibir reportes ciudadanos y vincularlos a las autoridades, sino en ofrecer espacios accesibles y confiables en los que pueden ser escuchadas”

El acompañamiento incluye prevención de violencia, alfabetización digital, protección patrimonial y atención a la salud emocional de este grupo prioritario.

¿Cómo afecta la extorsión y el fraude digital a los adultos mayores en la CDMX?

La actividad delictiva contra personas mayores también preocupa al Consejo Ciudadano. La extorsión representa 51.3% de los reportes recibidos y el fraude ocupa el segundo lugar con 27.6%, de los cuales 43% correspondió a hechos ya consumados.

El 21% de los casos delictivos reportados por personas mayores ocurre en entornos digitales. Dentro de este universo, el reporte distingue varias modalidades:

  • Montadeudas
  • Fraude en compraventa
  • Robo de identidad
  • Robo de contactos de WhatsApp y phishing
  • Fraude amoroso y delitos con inteligencia artificial

El Consejo Ciudadano aclara que estos delitos no ocurren por falta de habilidades tecnológicas de las víctimas. Quienes delinquen aprovechan la confianza y el miedo de las personas mayores para generar urgencia o dependencia económica.

¿Qué apoyo brinda el Consejo Ciudadano a los adultos mayores en la CDMX?

El organismo ofrece acompañamiento permanente para identificar riesgos y prevenir violencias contra este grupo prioritario. Las personas mayores, sus familiares o sus redes de apoyo pueden comunicarse a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza para recibir orientación.

El número de contacto es 55 5533 5533 y opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. El servicio es gratuito, confidencial y disponible todo el año para cualquier persona que lo necesite.

El Consejo Ciudadano recuerda que la brecha digital y la falta de redes de apoyo aumentan el riesgo de fraude entre adultos mayores. Verificar llamadas, mensajes o solicitudes de dinero antes de compartir datos se mantiene como la recomendación central del organismo.

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