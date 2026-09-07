Microbús atropella a un trabajador de limpia en el Centro Histórico de la CDMX | FOTOS

Un microbús atropelló a un trabajador de limpia de la CDMX, mientras este realizaba su trabajo en la calle República de Brasil, entre Donceles y González Obregón, en el Centro Histórico.

La situación causó indignación en redes sociales, pues los internautas señalan que no existen las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de los trabajadores de limpia. En entrevista para adn Noticias, uno de estos trabajadores ya había señalado que el color guinda de sus uniformes los ponía en riesgo. Te contamos los detalles.

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¿Qué le pasó al trabajador de limpia en el Centro Histórico?

De acuerdo con lo dado a conocer por la diputada local de Coyoacán, Patricia Urriza Arellano, la tarde de este lunes 7 de septiembre, se registró un terrible accidente vial en calles del primer cuadro del Centro Histórico.

¡Otro incidente más! Un microbus acaba de atropellar a otro trabajador de limpia. Estamos a la espera de que nos brinden información sobre su estado de salud.



Ocurrió hace unos momentos en República de Brasil, entre Donceles y Gonzalez Obregon.



A solo unas cuadras de donde… pic.twitter.com/4QBENBL5jd — Paty Urriza (@PatyUa) September 7, 2026

Un trabajador de limpia fue atropellado por una unidad de transporte público, mientras se encontraba barriendo la calle de República de Brasil.

De inmediato, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron a la zona para atender a la persona lesionada, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen mayores medidas de seguridad para trabajadores de limpia de la CDMX

Tras viralizarse las imágenes del incidente creció la indignación en redes sociales, pues los internautas señalan que no existen las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de los trabajadores de limpia de la capital mexicana.

Hace un año, uno de estos trabajadores de la CDMX concedió una entrevista a Samuel Aguirre, periodista de adn Noticias, en la que reveló que el uniforme de color guinda que el gobierno morenista de la CDMX les había otorgado ponía en riesgo sus vidas.

atropellan a trabajador de limpia cdmx Atropellan a trabajador de limpia de la CDMX en el Centro Histórico. (Facebook)

Al parecer, Morena está usando los uniformes de los trabajadores de limpia como una herramienta proselitista buscando que los capitalinos relacionen el partido con actividades vinculadas a apoyos sociales y trabajos de mantenimiento, ignorando que los colores del antiguo uniforme de los trabajadores de limpia obedecía a la Norma Oficial Mexicana NOM-061-SCFI-2017 que establece tres tipos de colores fluorescentes que ofrecen mayor rango de visibilidad: amarillo, naranja y rojo fluorescente.

Según la norma publicada por la Secretaría de Economía, estos colores son ideales para los uniformes de “todos los trabajadores que estén en zonas en las que están expuestos a ser golpeados por vehículos o equipos en movimiento, en condiciones de baja visibilidad, o en zonas de alta complejidad de tránsito, tales como: carreteras, vías públicas, puertos, aeropuertos, minas, áreas de construcción, entre otros”.

El trabajador atropellado hoy en el Centro Histórico no es el primer caso, pues una vez que los empleados de limpia comenzaron a usar el uniforme en color guinda, una trabajadora murió atropellada en la avenida 608 de la alcaldía Gustavo A. Madero, el 8 de julio de 2025.

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