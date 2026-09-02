Mes del Testamento 2026: estos son los 5 documentos que debes llevar a tu cita en septiembre para que no te regresen de la notaría

Miles de personas acuden esta temporada a una notaría para aprovechar el descuento nacional del Mes del Testamento, la campaña que en 2026 llega a su edición número 24 del trámite. La cita solo exige identificación oficial, pero quienes llevan los cinco documentos completos logran que el notario redacte el testamento el mismo día.

La campaña se extiende en las 32 entidades del país durante septiembre, aunque cada estado fija su propio descuento y algunos amplían el plazo hasta octubre. Antes de reservar la cita conviene revisar los cinco documentos que piden la mayoría de las notarías, pues el papeleo incompleto retrasa la firma.

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¿Qué documentos pide el Mes del Testamento para la cita en notaría?

La mayoría de las notarías del país exige un paquete básico de papeles para agilizar la redacción del testamento el mismo día de la cita. Llevar el expediente completo evita una segunda visita y reduce el tiempo de espera en la oficina notarial.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Acta de matrimonio, solo si la persona es casada

El quinto documento, el acta de matrimonio, solo aplica para quienes tienen ese estado civil; las personas solteras no necesitan presentarla y su testamento se tramita sin ese requisito. El notario puede pedir además datos sobre los bienes y los herederos, aunque esa información no exige papel adicional en la primera cita.

La cita en notaría avanza más rápido con los cinco documentos completos. (Pexels | Nothing Ahead)

El requisito mínimo para entrar a la notaría suele ser solo la identificación oficial vigente, pero completar el resto del paquete desde el inicio evita regresar otro día. Cada estado organiza la campaña de forma distinta, así que conviene confirmar el listado exacto con la notaría elegida antes de septiembre.

¿Cómo se hace el testamento durante el Mes del Testamento?

El trámite del testamento público abierto, el más solicitado en esta campaña, sigue un proceso ordenado que la notaría explica desde el primer contacto. Elegir un notario cercano al domicilio y reservar la cita con anticipación facilita el resto del proceso.

Selección del notario y agenda de la cita

Definición de herederos, legatarios y albacea

Revisión y firma del documento ante testigos

Inscripción en el Registro Nacional de Avisos de Testamento

Antes de firmar, el notario explica al interesado las opciones legales disponibles y redacta el documento conforme a su voluntad. La lectura en voz alta permite corregir cualquier error antes de estampar la firma final.

Una vez firmado, el testamento queda protegido por el secreto notarial y solo el titular puede modificarlo mientras viva. Cada versión nueva sustituye de forma automática a la anterior, por lo que no hace falta cancelar trámites previos.

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