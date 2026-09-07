VIDEO: Policía empuja y somete a adulto mayor en Cuernavaca; investigan uso excesivo de la fuerza

Un operativo de tránsito terminó en una escena que generó indignación en pleno centro de Cuernavaca, Morelos: Un policía empujó y posteriormente sometió a un adulto mayor durante una revisión de su vehículo.

De acuerdo con la información, los hechos sucedieron durante la jornada de este lunes sobre la avenida Matamoros, frente a una ferretería, cuando dos agentes de tránsito detuvieron al automovilista; la intervención habría ocurrido luego de que el conductor se estacionara en un lugar prohibido.

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¿Qué pasó entre el policía y el adulto mayor en Cuernavaca?

En el video difundido en redes sociales se puede observar a uno de los agentes que intenta abrir la cajuela del automovil; hasta que el conductor finalmente la abre para permitir la revisión.

Durante el procedimiento ocurre un aparente roce entre ambos; el policía le reclama al adulto mayor haberlo empujado y posteriormente lo empuja en dos ocasiones.

En un primer momento, el “abuelito” logra mantener el equilibrio, pero depués ambos terminan en el suelo. El agente de tránsito lo sujeta del cuello y comienza a ometerlo. Un segundo policía interviene también en la acción; todo frente a la presencia de testigos.

Precisamente algunas personas que se encontraban en la zona, presenciaron el inceidente y hasta le reclamaron a los oficiale por el uso de la fuerza en contra del conductor.

¿Qué pasó con los policías de Cuernavada?

El Ayuntamiento de Cuernavaca informó que la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) iniciará un procedimiento contrs los dons agentes que aparecen en el video que se viralizó en redes sociales.

El gobierno municipal señaló que ningún servidormpúblico puede ejercer violencia contra la ciudadanía cuando no exista una causa que los justifique y aseguró que determinará las responsabilidades con apego a derecho.

El caso de presunto uso excesivo de la fuerza abre nuevamente el debate acerca de cómo deben actua los agentes de tránsito durante unan infracción y cuáles con los límites de la fuerza frente a un ciudadano; y tu, ¿piensas que los policías actuaron confrome a lo que recibieron o se trató de un abuso de autoridad?

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