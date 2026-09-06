El SIAPA avisa a los usuarios con adeudo en el servicio de agua: “Aplica hasta un 100% de descuento en recargos”

Las personas que tengan un adeudo con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de Jalisco podrán acceder a un beneficio único para reducir el monto de los recargos al momento de regularizar su cuenta. El organismo informó que es posible obtener hasta 100% de descuento en este concepto, por lo que los usuarios podrían liquidar su adeudo sin cubrir los recargos acumulados.

Sin embargo, el porcentaje cambia según la forma de pago: quienes liquiden todo el adeudo pueden obtener el descuento completo, mientras que quienes soliciten un convenio acceden a un porcentaje menor.

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¿Cómo obtener el 100% de descuento en recargos del SIAPA?

La mayor reducción está disponible para quienes puedan ponerse al corriente en un solo pago. De acuerdo con el SIAPA, las condiciones son:

100% de descuento en recargos: al pagar el adeudo en una sola exhibición

al pagar el adeudo en una sola exhibición 75% de descuento en recargos: al establecer un convenio de pago

al establecer un convenio de pago Los pagos pueden realizarse en efectivo, tarjeta de crédito o débito

Es importante aclarar que el 100% de descuento no elimina el adeudo por el consumo de agua. El beneficio se aplica únicamente sobre los recargos acumulados, mientras que el monto principal deberá cubrirse.

💧 No dejes pasar la oportunidad y regularízate!



Aprovecha el 100% de descuento en recargos al realizar el pago de tu adeudo en una sola exhibición.



Acude a nuestros centros operativos y sucursales para conocer los detalles de este beneficio y pon al corriente tu cuenta. pic.twitter.com/eK23Xv3Xpx — Siapagdl (@siapagdl) September 2, 2026

¿Dónde se solicita el descuento del SIAPA?

Para conocer el monto a pagar y realizar el acuerdo correspondiente, el usuario debe acudir personalmente a alguno de los centros operativos o sucursales del SIAPA. Además, el organismo aclara que estos trámites son personales y no tienen costo.

La atención se ofrece de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. Los sábados también abre el Centro Operativo González Gallo, de 8:00 a 13:00 horas.

El SIAPA presta servicios de agua potable y alcantarillado en zonas de:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Hasta el momento, SIAPA no indicó una fecha límite para solicitar dicho descuento, por lo que antes de acudir conviene verificar que las condiciones se mantengan vigentes.

Cuidado: SIAPA no realiza cobros a domicilio

Además del descuento, el organismo lanzó una advertencia para evitar posibles engaños: el SIAPA no realiza convenios ni cobros en domicilios particulares.

Por ello, si una persona acude a una vivienda y ofrece gestionar el descuento, realizar un convenio o recibir el pago directamente, no debe entregarse dinero. El trámite tiene que hacerse a través de los canales y centros de atención del organismo.

Para reportes, quejas o aclaraciones, también está disponible la línea SIAPATEL 33 3668 2482, con atención las 24 horas.

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