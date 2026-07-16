Es oficial por el Congreso de Jalisco: exigen medidas al SIAPA por mala calidad del agua en Guadalajara

El Congreso de Jalisco aprobó de manera oficial un exhorto para exigir al titular del SIAPA un informe detallado y un recorrido técnico por sus instalaciones ante las denuncias de agua turbia y contaminada en el Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿Qué medidas aprobó el Congreso de Jalisco para evaluar el accionar del SIAPA?

La resolución del poder legislativo busca esclarecer las fallas en el suministro y distribución de agua de mala calidad que afectan a miles de familias en el estado de Jalisco. Los legisladores demandaron que especialistas independientes y académicos acompañen las inspecciones físicas para garantizar la transparencia del diagnóstico técnico.

El recorrido aprobado por los legisladores examinará el estado de conservación de distintos puntos clave del sistema hidrosanitario:

La Planta de Bombeo en Ocotlán para revisar la etapa inicial de captación del recurso hídrico.

en Ocotlán para revisar la etapa inicial de captación del recurso hídrico. El Canal de Atequiza y la Presa Las Pintas durante la fase de conducción del agua hacia la metrópoli.

y la Presa Las Pintas durante la fase de conducción del agua hacia la metrópoli. La Planta Potabilizadora Número 1 Miravalle para auditar los procesos de remoción de sedimentos y metales.

Número 1 Miravalle para auditar los procesos de remoción de sedimentos y metales. El Tanque Las Águilas junto con los depósitos del Cerro del Cuatro en la última etapa de distribución vecinal.

Hoy en el congreso de Jalisco: pic.twitter.com/pjE56cHm4O — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) July 10, 2026

¿Qué acciones sanitarias y financieras exige el Congreso de Jalisco ante los reportes de agua contaminada?

La fracción parlamentaria de Morena solicitó la comparecencia inmediata de Ismael Jáuregui Castañeda, director general del SIAPA, para que responda por los problemas de salud pública derivados de la distribución de agua turbia. La Secretaría de Salud Jalisco recibió la instrucción de aplicar medidas de seguridad sanitaria urgentes en los hogares afectados por el desabasto y la contaminación. Los diputados locales advirtieron que la situación actual ya representa una contingencia ambiental severa en la región.

El bloque legislativo condicionó la aprobación de nuevos recursos públicos para obras hídricas a la entrega de cuentas claras sobre los presupuestos ejercidos con anterioridad. Los integrantes de las comisiones unidas rechazaron de forma rotunda la autorización de cualquier endeudamiento financiero hasta que se garantice la transparencia del gasto.

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