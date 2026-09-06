Cierre en la México-Cuernavaca por accidente hoy; bloqueos este domingo 6 de septiembre

Si quieres huir de la CDMX y no tomar transporte público, este domingo 6 de septiembre inició con problemas para aquellos que toman carreteras y autopistas del país debido a accidentes o condiciones climáticas.

Específicamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) reporta accidente y volcadura en el kilómetro 63, en dirección a Cuernavaca, así que el tránsito ya se encuentra pesado y los tiempos de espera han comenzado a aumentar, pese a que ya se restableció la circulación.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢 #AutMéxicoCuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) September 6, 2026

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¿Cómo van las carreteras en México hoy domingo 6 de septiembre?

En adn Noticias te contamos cómo van las carreteras y autopistas durante este domingo 6 de septiembre:

Se restablece la circulación en el kilómetro 63 de la México-Cuernavaca

Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 47 de la autopista Puente de Ixtla-Iguala por accidente

a la circulación en el kilómetro 47 de la autopista Puente de Ixtla-Iguala por accidente Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 15 de la autopista Isal-Acayuca, dirección Acayucan

a la circulación en el kilómetro 15 de la autopista Isal-Acayuca, dirección Acayucan Cierre parcial de la circulación en el kilómetro 63 de la autopista México-Cuernavaca, dirección a Cuernavaca, por accidente donde se dio un choque contra un muro central y volcadura de automóvil

de la circulación en el kilómetro 63 de la autopista México-Cuernavaca, dirección a Cuernavaca, por accidente donde se dio un choque contra un muro central y volcadura de automóvil Restablecen circulación en el kilómetro 52, en ambos sentidos, de la autopista México-Puebla

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