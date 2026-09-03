Policía Cibernética alerta a adultos mayores por fraudes en redes sociales que van tras sus cuentas: “Desconfía”

Un fraude dirigido a usuarios con cuentas suspendidas o deshabilitadas activa las alertas de la Policía Cibernética en México. La corporación advierte que los adultos mayores enfrentan un riesgo mayor ante estafadores que se presentan como hackers éticos y prometen restituir el acceso a cambio de un pago adelantado.

El modus operandi inicia con anuncios falsos en redes sociales donde los delincuentes ofrecen servicios de recuperación. Piden información confidencial de la cuenta y un pago adelantado, después exigen más dinero sin resolver nada.

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¿Qué fraude alertó la Policía Cibernética en redes sociales?

Los estafadores publican anuncios en foros y grupos virtuales donde se presentan como especialistas en ciberseguridad o hackers éticos. Ofrecen restituir el acceso a una cuenta suspendida, bloqueada o deshabilitada a cambio de un pago por adelantado.

Desconfía de personas o grupos que prometan recuperar cuentas mediante métodos no oficiales.

Evita realizar pagos a desconocidos por supuestos servicios de recuperación.

No compartas contraseñas, códigos de verificación ni información confidencial con terceros.

Utiliza únicamente los canales oficiales de recuperación de las plataformas digitales.

Activa la verificación en dos pasos para fortalecer la seguridad de las cuentas.

Denuncia perfiles o grupos que promuevan este tipo de servicios fraudulentos.

Una vez que la víctima entrega la información, los delincuentes cortan la comunicación o continúan pidiendo dinero sin devolver el acceso. La Policía Cibernética confirma que el patrón se repite en distintas plataformas digitales y pide a los usuarios reportar cualquier intento sospechoso.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC a través de la Unidad de la #PolicíaCibernética, alerta a la ciudadanía de una modalidad de fraude digital relacionada con falsa recuperación de cuentas suspendidas o deshabilitadas, para ofrecer falsos servicios de recuperación mediante… pic.twitter.com/WAqpQxobp6 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 24, 2026

Cada red social aplica sus propias políticas de uso y eso explica por qué una cuenta puede bloquearse sin previo aviso. Entre las causas más comunes están las violaciones a las normas comunitarias y los inicios de sesión desde dispositivos sospechosos.

¿Por qué los adultos mayores son el blanco principal de los fraudes?

La Condusef identifica a los adultos mayores como el grupo más vulnerable ante el crimen organizado y los fraudes financieros. Su presidente, Óscar Rosado Jiménez, explica que estas víctimas son elegidas por la pérdida de capacidades cognitivas y porque carecen de una red familiar cercana.

Durante el primer semestre de 2025, los adultos mayores presentaron 10 mil reclamos por fraude ante la Condusef, con montos que superan los 500 millones de pesos. Los estafadores utilizan esquemas como el crédito exprés, el cambio de tarjetas en cajeros automáticos y la suplantación telefónica de bancos.

La Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León concentran más del 30 por ciento de los reclamos por fraude a nivel nacional. La Policía Cibernética suma las redes sociales a las vías que usan los delincuentes para acercarse a las personas de la tercera edad.

Ante cualquier sospecha, la recomendación es acudir solo a los canales oficiales de cada plataforma y evitar compartir contraseñas o pagos por adelantado.

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