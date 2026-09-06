Explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá, Edomex, deja decenas de heridos y muertos

Al menos 10 personas fallecieron y decenas quedaron lesionadas luego de que se registró una explosión de pirotecnia en una celebración en la comunidad de Santa María Canchesdá, Temascalcingo, en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo a los informes del elemento de Protección Civil de la entidad, entre los lesionados se encuentra siete adultos y cinco menores de edad; sin embargo, la información se sigue desarrollando.

Paramédicos y los Cuerpos de Bomberos de El Oro y Atlacomulco se trasladaron al lugar de los hechos para ayudar, además elementos de la policía ya se encontraban en el lugar.

Personal de #ProtecciónCivilEdoMéx atiende una explosión de pirotecnia registrada en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de #Temascalcingo. pic.twitter.com/m63J0n2Bud — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 6, 2026

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¿Qué pasó en Santa María Canchesdá, Edomex, el sábado 5 de septiembre?

De acuerdo a información de las autoridades, durante la noche del sábado 5 de septiembre se llevaba a cabo la feria patronal de la Virgen de la Luz, pero todo salió de control cuando se incendió material pirotécnico almacenado en una habitación junto a la iglesia.

Medios locales y habitantes de la zona informaron que el accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas (tiempo del centro del país).

Protección Civil local informó que en el sitio habrían muerto cerca de ocho personas, mientras que dos más fallecieron en el Hospital General de Atlacomulco.

Levantamiento de cuerpos sigue en Santa María Canchesdá

Entre los heridos se encuentran los sacerdotes Fernando Chávez Cruz y Javier Sánches Montes, quienes se encuentran fuera de peligro, con base en la información de la Diócesis de Atlacomulco.

Además, el levantamiento de cuerpos se prolongó hasta la madrugada de este domingo 6 de septiembre. Las labores de investigación y remoción de escombros siguen hasta las primeras horas del día, la mayor parte de estas actividades están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

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