Trayectoria EN VIVO del huracán “Marie” en su paso por el Pacífico mexicano

¿Las lluvias continuarán en el país durante este domingo 6 de agosto? Toda parece indicar que sí y es que el huracán Marie continúa su avance por el Pacífico mexicano.

De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del fenómeno meteorológico se localiza a mil 290 kilómetro al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Es importante mencionar que el jueves 3 de septiembre se cerraron algunos puertos del Pacífico; sin embargo, la Secretaría de Marina (Semar), por medio del Estado operacional de los Puertos Mexicanos, explica que actualmente todos en el país se encuentran abiertos.

⚠️ 🌀 El centro del #Huracán #Marie de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson se localiza a 1,290 km al oeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



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Trayectoria EN VIVO del huracán “Marie”

A continuación te presentamos cómo avanza el huracán durante este domingo mientras se debilita con el pasar de las horas:

Actualmente avanza con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 155 km/h y desplazamientos hacia el noroeste de 15 km/h.

Es importante mencionar que “el huracán Marie de categoría 1 se debilita gradualmente mientras se aleja de costas nacionales”, pese a lo anterior su circulación genera un oleaje de dos a tres metros de altura en la costa de Baja California.

Pronóstico del clima en Baja California Sur hoy 6 de septiembre

La Conagua informó que el huracán no genera lluvias en el país debido a que Marie se está alejando; sin embargo, habrá precipiraciones fuertes en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

En la República Mexicana, además, también interactúan canales de baja presión, circulación ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera.

Al mismo tiempo, en el Pacífico también se encuentra el huracán categoría 3 Lowell, así como la tormenta tropical Karina.

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