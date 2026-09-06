Confirmado en Jalisco: la voz de Goku y Kanon de Géminis llega al Tren Ligero de Guadalajara

Miles de usuarios del Tren Ligero de Guadalajara comenzaron a reconocer una voz familiar durante sus recorridos cotidianos por la Perla Tapatía: la del actor de doblaje mexicano Mario Castañeda, referente indispensable del doblaje hispanoamericano desde hace más de cuatro décadas y voz oficial en Latinoamérica de personajes como Goku de Dragon Ball, Kanon de Géminis de Los Caballeros del Zodiaco y Bruce Banner (Hulk) del Universo Cinematográfico de Marvel. El Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Jalisco (SITEUR) confirmó la incorporación mediante un anuncio oficial en su cuenta de X el pasado 3 de septiembre de 2026.

“Una voz que seguramente reconocerás ahora también forma parte de tus recorridos: Mario Castañeda, reconocido actor de doblaje y voz de personajes como Goku de Dragon Ball, es la nueva voz que escucharás en nuestras estaciones”, publicó la dependencia estatal en el mensaje oficial acompañado del video de presentación donde aparece el propio actor. El Informador

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“Mi Tren, cuídalo”: el nuevo mensaje que resuena en las estaciones

El tradicional mensaje “Mi Tren, cuídalo” que se escucha en las estaciones del sistema de transporte tapatío ahora tiene la voz de uno de los actores de doblaje más reconocidos del país. El anuncio comenzó a implementarse en la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara durante los primeros días de septiembre, y los usuarios pueden escuchar la voz de Castañeda al ingresar al servicio y durante sus recorridos por las diferentes estaciones del sistema.

Una voz que seguramente reconocerás ahora también forma parte de tus recorridos: @ccp_mario, reconocido actor de doblaje y voz de personajes como Goku de Dragon Ball, es la nueva voz que escucharás en nuestras estaciones.#AvanzamosPorJalisco pic.twitter.com/QCtISeicUb — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) September 3, 2026

Según lo explicado por SITEUR, la incorporación de la voz del actor forma parte de una estrategia creativa para fomentar el cuidado de las instalaciones del sistema de transporte entre los usuarios cotidianos, aprovechando la conexión emocional que Castañeda genera con distintas generaciones de tapatíos que crecieron escuchando su voz en Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon y otras producciones emblemáticas del anime en México durante los años ochenta y noventa.

Quién es Mario Castañeda: trayectoria del referente del doblaje mexicano

Mario Castañeda nació en Irapuato, Guanajuato, el 29 de junio de 1962. Estudió actuación dramática en el Instituto Andrés Soler entre 1979 y 1982, y desde 1983 comenzó a trabajar profesionalmente como actor de doblaje para series como Miami Vice y Los años maravillosos. Su trayectoria profesional supera las cuatro décadas y lo consolida como uno de los actores de voz más reconocidos del doblaje latinoamericano.

Aunque su nombre está profundamente ligado a Goku desde el boom del anime en México durante los años noventa, la trayectoria de Castañeda incluye numerosos personajes memorables. Entre los más recordados por los aficionados del anime destacan:

Goku de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super

de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super Kanon de Géminis de Los Caballeros del Zodiaco

de Los Caballeros del Zodiaco Neflyte de Sailor Moon

de Sailor Moon Don Ramón en El Chavo Animado

en El Chavo Animado Bruce Banner (Hulk) del Universo Cinematográfico de Marvel

del Universo Cinematográfico de Marvel Kevin Arnold adulto (narrador) de Los años maravillosos

(narrador) de Los años maravillosos MacGyver en la serie original

en la serie original Voz de doblaje en español de Jim Carrey, Bruce Willis y Mark Ruffalo.

La incorporación de Mario Castañeda como voz oficial del Tren Ligero de Guadalajara es una iniciativa oficial del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) del Gobierno de Jalisco. Los usuarios que deseen conocer más detalles sobre las líneas participantes, cronograma de implementación completa o cambios adicionales al sistema pueden consultar la información actualizada directamente en el sitio web oficial de SITEUR Jalisco o en sus canales institucionales de comunicación.

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