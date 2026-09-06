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/México/Nota

Sismo de magnitud 4.8 sacude costas mexicanas hoy 6 de septiembre

El sismo tuvo una profundidad de 15 kilómetros y ocurrió cerca de las costas de Guerrero

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Escrito por: Adriana Pacheco

La tarde de hoy 6 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4.8 al sur de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo se ubicó a 68 kilómetros de San Marcos y tuvo una profundidad de 15 kilómetros. Aunque de manera preliminar se había informado que había tenido una magnitud de 4.9, posteriormente cambió a 4.8.

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Sismos recientes en México

Ayer 5 de septiembre, un sismo de magnitud 5.2 sorprendió a los habitantes de Ciudad Hidalgo, Chiapas, durante la noche. El temblor ocurrió frente las costas chiapanecas y cerca de la frontera con Guatemala.

Aunque el sismo fue casi imperceptible, algunos chiapanecos sí lograron sentir el movimiento telúrico.

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