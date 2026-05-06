Aprueban reforma en Jalisco que impactará en la Ley del Agua: anuncian programa de condonación de adeudos

El Congreso de Jalisco, a través de sus comisiones dictaminadoras, aprobó reformas estructurales a la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. El dictamen faculta a los ayuntamientos y organismos operadores para implementar programas de regularización y condonación de adeudos.

Esta medida, impulsada por la bancada de Morena, busca mitigar la carga financiera de los ciudadanos ante las deficiencias del servicio. La reforma obliga a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y al SIAPA a transparentar sus planes de mantenimiento preventivo y a reestructurar las Comisiones Tarifarias con participación ciudadana, garantizando que el cobro sea proporcional a la calidad del agua recibida.

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¿Cuándo entra en vigor la condonación de deudas para pagos del agua en Jalisco?

Aunque el dictamen avanzó con éxito, la reforma aún no está vigente. Como ha puntualizado la diputada Itzul Barrera, el proyecto debe cumplir con las etapas finales del proceso legislativo antes de su aplicación real:

Votación en el Pleno (pendiente): La iniciativa debe ser discutida y aprobada por la asamblea de los 38 diputados del Congreso de Jalisco. Publicación oficial: tras su aprobación en el Pleno, el documento se envía al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”. Puesta en práctica: los beneficios de condonación y los nuevos lineamientos técnicos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.

Se aprobó en comisiones nuestra iniciativa para reformar la Ley del Agua: tarifas justas, borrón y cuenta nueva, apoyo a quienes más lo necesitan y algo básico: si no hay agua o llega sucia, no se paga.



Pero falta lo más importante: que se apruebe en el pleno. Por eso, las y los… pic.twitter.com/PysrQJLG93 — Itzul Barrera (@itzulBarrera) April 30, 2026

¿Cómo obtener el 100% de descuento en recargos del SIAPA actualmente?

Independientemente de la nueva reforma, el SIAPA mantiene activos programas de regularización para los usuarios del Área Metropolitana de Guadalajara que busquen liquidar rezagos de años anteriores.

Pago en una sola exhibición: el eorganismo otorga el 100% de descuento sobre el total de los recargos acumulados.

el eorganismo otorga el sobre el total de los recargos acumulados. Convenio de pago: se aplica un 75% de descuento sobre los recargos para quienes opten por parcialidades.

se aplica un sobre los recargos para quienes opten por parcialidades. Usuarios de consumo básico: la reforma en proceso prioriza a este sector para esquemas de condonación total si se acredita servicio insalubre o cortes injustificados.

Corte de agua en Zapopan.

¿Qué cambios habrá en las tarifas de agua con la nueva ley?

La propuesta legislativa establece criterios de calidad que el SIAPA y otros organismos deben cumplir para justificar el cobro del servicio en Jalisco. Si el agua no es apta para consumo humano, el municipio deberá aplicar la condonación.

Estándares de servicio obligatorios:

Potabilidad: el agua debe estar libre de sedimentos y contaminantes (como heces fecales o bacterias).

el agua debe estar libre de sedimentos y contaminantes (como heces fecales o bacterias). Continuidad: suministro constante, eliminando la práctica de la “sequía forzada” en colonias periféricas.

suministro constante, eliminando la práctica de la “sequía forzada” en colonias periféricas. Tarifa justa: el costo debe basarse en la condición socioeconómica de los habitantes y la calidad del líquido entregado.

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