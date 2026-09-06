Avión de Amazon Air se sale de la pista al aterrizar en Miami

Un avión Boeing 767 de Amazon Air sufrió un accidente durante la joranda de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, después de completar un vuelo procedente de San Juan, Puerto Rico.

Reportes iniciales señalan que podría haber personas heridas, aunque hasta el momento no existe una cifra oficial confirmada de muertos o heridos.

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🚨 #AlertaADN | Avión de carga se sale de la pista en Miami 🛫



Un Boeing 767 de Prime Air se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y terminó cruzando una carreterapic.twitter.com/kJfH59pY8f — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 6, 2026









¿Qué pasó con el avión de Amazón en Miami?

Conforme a información preliminar se señala que el avión Boeing 767 se salió de la pista durante el aterrizaje y terminó fuera del área habitual de operaciones del aeropuerto.

Fotografías y videos publicados desde el lugar del siniestro muestran el fuselaje aparentemente fuera de la pista, además de a las unidades de emergencias que atendieron a la situación. Testigos y usuarios de redes sociales también reportaron una gran columna de humo se elevó sobre el cielo y que fue visible desde diversas zonas de la ciudad.

BREAKING: An Amazon Prime Air Boeing 767-300(F) has reportedly overshot the runway at Miami International Airport.



The FAA has issued a ground stop effective from approximately 2:02 p.m. EDT until 3:00 p.m. EDT. pic.twitter.com/cxw05o8agE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 6, 2026

El vuelo siniestrado corresponde al servicio 2I7598, operado por 21 Air para Amazon Air, de acuerdo con registros de seguimiento aeronáutico. El avión involucrado aparece identificado como un Boeing 767 de carga.

Reportes iniciales señalan posibes lesionados, pero las autoridades no han informado públicamente cuántas personas resultaron afectadas ni la gravedad de sus lesiones.

La prioridad de los equipos de emergnecia es la de atender a los ocupantes, además de asegurar el área mientras comienza la investigación para determinar qué provocó el accidente.

La investigación aún deberá establecer qué sucedió durante los últimos momentos al aterrizaje y por qué el avión Boeing 767 terminó fuera de la pista.

21 Air Flight 7598 overran the runway after landing at Miami International Airport around 2 p.m. local time on Sunday, Sept. 6. The Boeing 767-300 cargo aircraft departed from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico. The FAA will investigate. Contact the… — The FAA ✈️ (@FAANews) September 6, 2026

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