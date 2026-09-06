Profepa abre vacante en CDMX con salario de 26 mil pesos; estos son los requisitos

¿Andas en búsqueda de empleo y te interesan los temas ambientales? Entonces esta puede ser la oportunidad de tu vida, ya que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió una vacante en la Ciudad de México (CDMX) con un salario de 26 mil cinco pesos.

La oportunidad laboral fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante la Convocatoria Pública y Abierta 10/2026, y pertenece a la Subprocuraduría de Litigio Estratégico y Justicia Ambiental.

Vacante en la Profepa La oportunidad labora tiene un salario de 26 mil cinco pesos (Captura de pantalla | DOF)

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Funciones a realizar de la vacante de la Profepa en CDMX

Si te interesa, estas son las actividades que debes de realizar en la Jefatura de Departamento de Juicios de Amparo:

Solicitar información a las unidades administrativas correspondientes respecto de la emisión de los actos imputados a la Profepa

a las unidades administrativas correspondientes respecto de la emisión de los actos imputados a la Profepa Supervisar la elaboración de los informes previos y justificados

Formular escritos de alegatos, recursos y promociones en amparos correspondientes

en amparos correspondientes Registrar en los libros de gobierno en las actividades realizadas en defensas de los actos reclamados

en las actividades realizadas en defensas de los actos reclamados Elaborar proyectos de oficios en cumplimiento de sentencia

Requisitos para aplicar a la vacante de la Profepa

En tanto, estos son los requisitos que se deben de cumplir si quieres formar parte de las filas de la Profepa:

Título en Derecho

Mínimo tres años de experiencia en defensa jurídica y procedimientos o derechos, legislaciones nacionales, así como administración pública

en defensa jurídica y procedimientos o derechos, legislaciones nacionales, así como administración pública Aprobar el examen de la Administración Pública Federal

Paso a paso para registrarte en la vacante de la Profepa

Para aplicar a la vacante debes de registrar en la plataforma TrabajaEn, ahí deberás de subir toda tu información y tomar en cuenta que la fecha límite para aplicar es el martes 15 de septiembre.

Una vez que pase esto, estos son los pasos a seguir:

Registro de aspirantes y revisión curricular : del 2 al 15 de septiembre

: del 2 al 15 de septiembre Evaluación de conocimientos , examen de conocimientos generales de la Administración Pública Federal, e valuación de habilidades , evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito y entrevista : a partir del 21 de septiembre

, generales de la Administración Pública Federal, e , y : a partir del 21 de septiembre Determinación: a partir del 21 de septiembre

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