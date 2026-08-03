Cambiarán las carreteras en Guanajuato durante 2026: así impactará el programa de Secretaría de Obra Pública en todos los conductores del estado

Las carreteras de Guanajuato tendrán obras de conservación durante 2026 que modificarán la circulación en distintos puntos del estado. Los trabajos se realizarán en los 46 municipios e incluirán desde bacheo y reencarpetado hasta la renovación de señalización, por lo que quienes transitan con frecuencia podrían encontrar maquinaria y cuadrillas laborando en diversos tramos.

Aunque algunas intervenciones podrían ocasionar reducciones temporales de carriles o tránsito más lento mientras se ejecutan las obras, el objetivo es mejorar las condiciones de las vialidades estatales para ofrecer recorridos más seguros y cómodos a automovilistas, transportistas y usuarios del transporte público.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué cambiará en las carreteras de Guanajuato durante 2026?

De acuerdo con la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia García, el Programa de Conservación Carretera 2026 contempla acciones de mantenimiento y rehabilitación en la red estatal de carreteras libres de peaje que conecta a los 46 municipios de Guanajuato.

Las obras abarcarán distintos niveles de intervención, desde mantenimiento preventivo hasta rehabilitación de tramos que presentan un mayor desgaste, por lo que los trabajos se desarrollarán de manera gradual a lo largo del año.

Entre las principales acciones se encuentran:

Reparación de baches y renivelación del pavimento.

Sellado de grietas para prolongar la vida útil de las carreteras.

Colocación de nuevas carpetas asfálticas en diversos tramos.

Limpieza de cunetas y sistemas de drenaje para reducir problemas durante las lluvias.

Renovación del señalamiento horizontal y vertical.

Mantenimiento de semáforos y otros elementos de seguridad vial.

Además de atender las necesidades actuales de la red carretera, el programa busca que un mayor porcentaje de las vialidades estatales se encuentre en buenas condiciones al finalizar 2026. Para ello se destinarán 939.7 millones de pesos, un presupuesto superior al ejercido durante el año anterior.

¿Qué carreteras y regiones tendrán obras?

Según el comunicado estatal, las intervenciones se distribuirán en diferentes zonas del estado, con trabajos programados en algunos de los corredores de mayor circulación vehicular.

Entre los proyectos previstos destacan:

La conservación de la carretera Silao-San Felipe .

. Trabajos en el Eje Metropolitano León-Silao .

. Obras en carreteras de la región de Celaya , que conectan municipios como Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Villagrán y Juventino Rosas.

, que conectan municipios como Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Villagrán y Juventino Rosas. Mantenimiento en los accesos a los complejos automotrices de Honda y Toyota .

y . Conservación de la vialidad alterna Celaya-Villagrán .

. Trabajos de estabilización de taludes en la carretera Cañada de Moreno-Xichú, con el propósito de disminuir el riesgo de deslaves y mejorar la seguridad para quienes circulan por esa zona.

Actualmente, Guanajuato cuenta con una red superior a 2 mil 640 kilómetros de carreteras estatales libres de peaje, por lo que las labores de conservación se desarrollarán de forma escalonada para atender los distintos tramos que requieren mantenimiento.

A estas acciones también se sumarán trabajos en la red federal que atraviesa la entidad, con recursos anunciados por la Federación para mejorar las condiciones de varias carreteras de competencia federal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.