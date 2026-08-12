Es oficial en Guanajuato: siguen los cierres en un tramo de la carretera León-San Felipe y estas son las rutas alternas hasta el 9 de noviembre

La carretera León-San Felipe, en Guanajuato, registra cierres en un tramo desde el jueves 6 de agosto de 2026, en el segmento ubicado entre los kilómetros 4 y 7, con dirección a la Sierra de Lobos. La Secretaría de Obra Pública reduce los carriles por trabajos de conservación del pavimento y fija el 9 de noviembre de 2026 como fecha límite.

Quienes buscan rutas alternas para esquivar la obra encuentran opciones hacia el norte de León y hacia Ocampo, dos alternativas que eviten el tramo cerrado en la Sierra de Lobos. La circulación alternada por el cierre parcial de carriles continúa todos los días hasta que concluyan los trabajos en esta zona de Guanajuato.

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¿Por qué hay cierres en la carretera León-San Felipe, en Guanajuato?

El cierre parcial en la carretera León-San Felipe forma parte de un programa de conservación periódica que busca reparar la estructura del pavimento. La obra se concentra entre los kilómetros 4 y 7, en dirección a la Sierra de Lobos, dentro del territorio de Guanajuato.

Para permitir el avance de los trabajos, las autoridades aplican una reducción de carriles con circulación alternada en ese tramo de Guanajuato. El tránsito presenta afectaciones mientras dura la reparación, por lo que se recomienda considerar tiempos de traslado más largos.

Las autoridades piden a quienes usan esta vía manejar con precaución en el tramo y respetar los señalamientos colocados en la zona de obra. También solicitan atender las indicaciones del personal encargado de los trabajos en la carretera León-San Felipe.

🚧 ¡Aviso! 🚧



A partir de este 6 de agosto habrá cierre parcial de carriles en la carretera León – San Felipe (hacia Sierra de Lobos). ⛏️ 🛣️



Las labores se llevarán a cabo de las 8:00 a las 19:00 horas, con circulación alternada de vehículos. 🚩



⚠️ ¡Circula con precaución! ⚠️ pic.twitter.com/xFBziHiSzp — Secretaría de Obra Pública (@obragobgente) August 6, 2026

Rutas alternas para evitar el tramo cerrado en Guanajuato

Automovilistas que buscan evitar el tramo cerrado cuentan con vías alternas dentro de Guanajuato para llegar a sus destinos sin contratiempos. Estas opciones rodean la zona de obra y conectan igualmente con la Sierra de Lobos.

Como alternativas viales, los conductores pueden considerar:

Libramiento Norte de León

Vía Ocampo–San Felipe

Carretera federal 45 hacia Silao–San Felipe

Camino local hacia la Sierra de Lobos por el oriente

El Libramiento Norte de León permite continuar el trayecto sin ingresar al tramo intervenido, mientras que la vía hacia Ocampo ofrece una conexión alterna hacia San Felipe. Ambas opciones suman minutos al recorrido habitual, pero evitan la espera por la circulación alternada.

La carretera federal 45, con dirección a Silao, también sirve como desvío hacia el norte de Guanajuato para quienes se dirigen a San Felipe por otra ruta. Se recomienda verificar el tránsito antes de salir y calcular tiempo adicional de traslado.

Los conductores que transiten hacia la Sierra de Lobos deben planear su ruta con anticipación y considerar las vías alternas mientras dure la obra en Guanajuato. Reducir la velocidad y respetar los señalamientos evita contratiempos en el tramo intervenido.

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