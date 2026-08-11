Sigue cerrado en León, Guanajuato, el Distribuidor Juan Pablo II durante esta semana: ¿cuáles son las zonas afectadas y cuánto durarían los cortes?

Automovilistas de León enfrentan esta semana cierres viales que afectan a miles de conductores en uno de los puntos con mayor tránsito de Guanajuato. El Distribuidor Juan Pablo II permanece con carriles cerrados entre el bulevar Antonio Madrazo y el bulevar Ibarrila, luego de que autoridades confirmaran reparaciones que continúan al menos dos semanas.

Las zonas afectadas incluyen tramos completos del Libramiento Morelos, donde el tránsito vehicular y peatonal se modifica desde la noche del miércoles 5 de agosto. La pregunta sobre cuánto durarían los cortes ya tiene respuesta oficial, y León concentra la atención de quienes circulan a diario por esta vialidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las zonas afectadas por el cierre del Distribuidor Juan Pablo II en León?

El Distribuidor Juan Pablo II concentra los trabajos de mantenimiento sobre varios tramos clave de la vialidad, y la autoridad municipal identifica con precisión cada punto con restricción. Los conductores enfrentan desvíos obligatorios en los siguientes tramos:

Bulevar Antonio Madrazo, en su cruce con el distribuidor

Bulevar Ibarrila, en el tramo de conexión vial

Libramiento Morelos, a la altura de la glorieta de La Antorcha

Cruce con bulevar Insurgentes, con cierres parciales vigentes

Carriles centrales del distribuidor, cerrados para el personal técnico

Cada tramo cerrado responde a una etapa distinta de la reparación, y las autoridades de León evitan abrir varios frentes de obra a la vez. La circulación se reordena por etapas para no saturar vialidades alternas, según confirman las fuentes oficiales.

El Distribuidor Juan Pablo II mantiene cerrados los carriles entre Antonio Madrazo e Ibarrila. (HB Leds)

Sobre el Libramiento Morelos, a la altura de la glorieta de La Antorcha, la circulación hacia bulevar Insurgentes ya reabre por completo. Persisten, sin embargo, algunos cierres parciales que complican el tránsito en horas de mayor afluencia.

¿Cuánto durarían los cortes viales en el Distribuidor Juan Pablo II?

Las autoridades de León estiman que los trabajos en el Distribuidor Juan Pablo II requieren al menos 15 días adicionales para concluir por completo. Ese plazo corre a partir de la noche del miércoles 5 de agosto, cuando arrancan de forma oficial las reparaciones sobre la estructura vial.

El plazo puede extenderse si el personal técnico detecta más daño en las juntas metálicas. La duración final depende del avance real de la obra, y la autoridad municipal se compromete a informar cualquier ajuste al calendario.

Mientras continúan los trabajos, León recomienda a los automovilistas planear rutas alternas para evitar congestión en el Distribuidor Juan Pablo II. Las reparaciones buscan reforzar la seguridad estructural y prevenir accidentes mayores.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.