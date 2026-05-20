Confirman en León cuándo empezaría a funcionar la estación Santa Rita tras dos años y medio de obras

La nueva terminal que sustituirá a la microestación Santa Rita en León ya se encuentra en la recta final de construcción y autoridades municipales adelantaron cuándo podría iniciar operaciones. El proyecto forma parte de las obras de modernización del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Además de ampliar la cobertura del transporte público, la obra también contempla cambios importantes en rutas, infraestructura vial y espacios de atención para pasajeros.

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¿Cuándo abriría la nueva estación Santa Rita en León?

El director general de Movilidad de León, Leopoldo Mora Flores, informó que la nueva terminal comenzaría a operar durante junio de 2026, una vez que concluyan los trabajos pendientes y las pruebas necesarias para su funcionamiento.

El funcionario explicó que actualmente la obra presenta un avance aproximado del 90%. También señaló que el gobierno municipal prevé realizar próximamente el inicio formal de operaciones.

La construcción de esta infraestructura comenzó el 21 de diciembre de 2023, fecha en la que se colocó la primera piedra del proyecto impulsado por el municipio de León.

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Conoce aquí las obras y acciones que se realizan: https://t.co/XASELDVOrn pic.twitter.com/cYPOpaZStd — Dirección General de Obra Pública León (@DGOP_Leon) May 15, 2026

¿Qué cambios tendrá la nueva terminal Gaona?

La nueva estación, conocida también como terminal Gaona, reemplazará a la actual microestación Santa Rita y permitirá ampliar la capacidad operativa del transporte público en la zona.

Uno de los principales cambios será el incremento de rutas disponibles, ya que el servicio pasará de 9 a 14 recorridos conectados con distintos puntos de la ciudad. De manera inicial, las rutas que actualmente llegan a Santa Rita serán trasladadas a la nueva terminal, aunque autoridades analizan incorporar más opciones para mejorar la cobertura.

Además, el proyecto contempla una bahía especial para el Transporte Urbano Incluyente (TUI) en Guanajuato, con el objetivo de fortalecer la accesibilidad para personas usuarias que requieren este tipo de servicio.

¿Cuántas personas se beneficiarán con la obra?

De acuerdo con la Dirección General de Movilidad, la nueva terminal permitirá aumentar considerablemente el número de personas beneficiadas por el SIT.

Actualmente, la zona registra una atención aproximada de 68 mil usuarios diarios, pero con la nueva infraestructura la cifra podría crecer hasta alcanzar cerca de 110 mil pasajeros cada día. Para la construcción de la nueva terminal, el gobierno municipal destinó una inversión total cercana a los 79.5 millones de pesos.

Las autoridades consideran que esto ayudará a reducir tiempos de traslado, mejorar la conexión entre rutas y agilizar la movilidad en uno de los puntos con mayor flujo vehicular y peatonal de León.

Hasta ahora, las primeras dos etapas del proyecto ya fueron concluidas, mientras que la tercera continúa en desarrollo. Esta fase incluye adecuaciones viales en los cruces de avenida La Merced y bulevar J.J. Torres Landa, además de otros trabajos complementarios para mejorar la circulación en la zona.

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