El parque acuático de Jalisco con aguas termales a 36 grados donde los adultos mayores pagan con descuento en septiembre 2026

El Parque Acuático Chimulco, ubicado en Villa Corona, Jalisco, es un balneario cuyos manantiales de agua termal alcanzan los 36 grados. Se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Guadalajara, sobre la carretera a Barra de Navidad, y cuenta con descuentos especiales para adultos mayores con credencial INAPAM.

Estas aguas cálidas eran visitadas desde tiempos remotos por sus propiedades curativas y relajantes, afirma el establecimiento en su web. Con el paso del tiempo, ese uso original de los manantiales dio lugar a la construcción de albercas, bungalows y un trailer park, hasta convertirse en el parque acuático actual. Esto es lo que cuesta entrar al lugar y cuáles son sus principales atractivos.

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¿Qué atracciones tiene este parque acuático de Jalisco?

Chimulco cuenta con toboganes como el Twister y el Tobojet, el Lazy River —un río sin fin apto para toda la familia—, lluvia termal, alberca de hidromasaje y el Splash Factory, su atracción más reciente. También tiene una sección infantil con pulpos interactivos, cascadas y toboganes para niños.

El balneario ofrece además servicios de spa, enfermería, guardería de objetos, baños y vestidores, cabinas familiares, estacionamiento, guardavidas, tienda de souvenirs y canchas de fútbol, vóleibol y básquetbol.

Chimulco, en Jalisco, también ofrece precios especiales para grupos de más de 20 personas.

El ingreso incluye acceso al parque, estacionamiento interno junto a asadores y áreas verdes, albercas generales, sección infantil, juegos, toboganes, camastros, mesas, asadores y vestidores disponibles.

¿Cuánto cuesta la entrada a Chimulco y qué descuentos hay para adultos con credencial INAPAM?

Según indica la web del lugar, la entrada general para adultos cuesta $220 pesos en septiembre de 2026, mientras que los niños de 3 a 10 años pagan $120 pesos. En tanto, adultos mayores y estudiantes pagan $140 pesos presentando su credencial.

Asimismo, también se dispone de servicios extra con cargo adicional, como guardería de objetos ($20 pesos), cabinas ($150 pesos más 50 de depósito) y las albercas privadas, mientras que los domingos el Lazy River tiene un costo adicional de $25 pesos.

El parque abre los 365 días del año, de lunes a domingo, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

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