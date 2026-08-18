Lluvia termal y alberca con hidromasaje en Jalisco con descuentos para estos adultos mayores: el balneario que abre todos los días en agosto 2026

Para quienes buscan pasar un día entre aguas termales sin alejarse demasiado de Guadalajara, el Parque Acuático Chimulco combina espacios para descansar con atracciones para toda la familia. Ubicado en Villa Corona, Jalisco, este complejo ofrece un gran número de atracciones como lluvia termal, alberca de hidromasaje, toboganes y hasta un río tranquilo para recorrer parte del parque flotando.

Además, y para desconocimiento de muchos, los adultos mayores con credencial INAPAM pagan $140 pesos, es decir, $80 menos que la entrada general de $220 pesos. La misma tarifa preferencial se ofrece a estudiantes con credencial vigente.

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¿Cuánto cuesta entrar al Parque Acuático Chimulco?

De acuerdo con las autoridades del parque, las tarifas publicadas para 2026 son:

Adultos: $220 pesos

$220 pesos Niños de 3 a 10 años: $120 pesos

$120 pesos Adultos mayores: $140 pesos con credencial

$140 pesos con credencial Estudiantes: $140 pesos con credencial

El precio para adultos mayores y estudiantes no puede combinarse con otros descuentos o promociones. Además, el parque señala que las tarifas pueden cambiar sin previo aviso, por lo que es recomendable confirmarlas antes de acudir.

¿Qué atracciones tiene Chimulco en Jalisco?

Chimulco se caracteriza por sus manantiales de aguas termominerales que alcanzan alrededor de 39 °C, alrededor de los cuales se desarrolló este espacio recreativo familiar. Por ello, varias de sus atracciones aprovechan el agua termal y están pensadas tanto para descansar como para pasar varias horas en familia.

Para quienes prefieren relajarse está la alberca de hidromasaje, con chorros de agua dirigidos a distintas partes del cuerpo, así como la lluvia termal. En tanto, quienes buscan un poco más de movimiento pueden encontrar:

Lazy River

Lluvia termal

Alberca de hidromasaje

Tobogán Twister

Splash Factory

Fiesta de espuma

Sección infantil Mundo Peque

Toboganes y cascadas infantiles

Baños de vapor y temazcal

El Splash Factory destaca por descargar alrededor de 4 mil litros de agua, mientras que el Lazy River permite recorrer una parte del parque flotando. Sin embargo, la página de tarifas señala un cargo adicional de $25 pesos para utilizar el Lazy River los domingos.

Otro de los espacios más curiosos es el llamado Foco Tonal, un círculo en el que, al colocarse en el centro y emitir un sonido, puede percibirse un efecto similar al eco. Alrededor de este sitio también existen creencias relacionadas con la energía y el bienestar, que forman parte de la experiencia que algunos visitantes buscan durante su recorrido.

Además de las atracciones acuáticas, Chimulco cuenta con servicios como:

Spa

Enfermería

Guardería de objetos

Baños y vestidores

Cabinas familiares

Guardavidas

Tienda de souvenirs

Canchas de futbol

Canchas de voleibol

Canchas de basquetbol

Para quienes quieran quedarse más tiempo, el complejo también dispone de bungalows equipados con:

WiFi

Refrigerador

Cocineta

Gas

Luz

Televisión por cable

Loza

Agua potable

¿Se puede entrar con comida a Chimulco?

Para reducir el gasto de una salida familiar, y a diferencia de otros parques, Chimulco permite ingresar con alimentos y bebidas, siempre que no se lleven en recipientes de vidrio.

El parque cuenta con áreas verdes y zonas de picnic, por lo que llevar comida preparada puede ser una alternativa para pasar buena parte del día dentro de las instalaciones.

El boleto también incluye:

Mesas y asadores , sujetos a disponibilidad

, sujetos a disponibilidad Estacionamiento interno

¿Dónde está Chimulco y qué horario tiene?

El Parque Acuático Chimulco abre los 365 días del año, de 8:00 a 18:00 horas. Se encuentra en avenida Vicente Ruiz Sahagún 75, colonia Centro, Villa Corona, Jalisco, aproximadamente a 47 kilómetros de Guadalajara.

Para confirmar tarifas, promociones o servicios antes de salir están disponibles los teléfonos 387 778 0014 y 387 778 0209, además del WhatsApp 33 1466 0887.

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