Qué son las “llamadas fantasma” y por qué no debes devolverlas nunca

Las llamadas fantasma se multiplican en México y consisten en timbres breves que cortan antes de que el usuario conteste. El esquema, conocido a nivel internacional como wangiri, busca que la víctima marque de vuelta a un número desconocido y ahí arranca el cobro, algo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que suele usar suplantación de identidad telefónica con números internacionales disfrazados de locales.

Devolver la llamada puede generar cargos elevados por conectarse con líneas premium, además de abrir la puerta a fraudes que buscan capturar datos personales. Las autoridades detectan un patrón claro: el timbre se corta antes de dos segundos y el número cambia constantemente, mientras que especialistas en telecomunicaciones agregan que algunas variantes también intentan clonar la voz de quien contesta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué son las llamadas fantasma y cómo operan?

Una llamada fantasma suena una sola vez y se corta antes de que el usuario logre responder, o incluso después de contestar nadie habla del otro lado. El objetivo del estafador es despertar curiosidad o preocupación para que la víctima regrese la llamada a un número de tarifa premium, que es el segundo contacto que genera el cobro real por minuto o por segundo de conexión.

En este esquema no debes hacer lo siguiente:

No devuelvas la llamada a números desconocidos, sobre todo si tienen prefijo internacional.

No compartas códigos de verificación, contraseñas ni datos bancarios por teléfono.

No presiones botones ni sigas instrucciones de grabaciones automáticas.

No respondas a mensajes de urgencia que anuncian bloqueos de cuentas o emergencias familiares.

El fraude también evoluciona hacia variantes más agresivas. Algunos estafadores graban la voz de quien contesta o deja mensaje de buzón y después la clonan digitalmente esa voz, una técnica que se usa para vulnerar cuentas de WhatsApp incluso con verificación en dos pasos activa. Otros números marcan primero solo para confirmar que la línea funciona, y preparan una segunda llamada con amenazas de extorsión.

Clonan tu voz con llamadas fantasma para robar tu WhatsApp.

Las autoridades mexicanas coinciden con las estadounidenses en que la variación constante de números y las solicitudes de información sensible son las señales de alerta más comunes. Identificar el patrón a tiempo evita que la llamada fantasma escale a un fraude financiero o a una extorsión con datos reales de la víctima.

¿Qué recomienda Profeco frente a las llamadas fantasma?

Profeco sugiere colgar de inmediato y bloquear cualquier número que corte la llamada tras el primer timbre. La dependencia recomienda además inscribirse en el Registro Público para Evitar Publicidad, disponible en línea y a través de la Línea del Consumidor, como filtro adicional contra contactos no deseados.

Para reducir el riesgo, especialistas y autoridades aconsejan estas acciones concretas:

No devuelvas llamadas de números desconocidos.

Bloquea y reporta los números sospechosos ante tu compañía telefónica.

No compartas información personal ni bancaria por teléfono.

Usa aplicaciones de bloqueo de llamadas no deseadas.

Comunícate solo con canales oficiales de tu banco o proveedor de servicios.

En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio replican la misma lógica preventiva. Ambas piden no responder llamadas de números desconocidos, inscribirse en el National Do Not Call Registry y reportar cualquier intento de fraude a través de sus plataformas oficiales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.