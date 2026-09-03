Cuánto vas a cobrar si te registras en la Beca Benito Juárez en septiembre 2026 y cuándo llega la tarjeta

La Beca Benito Juárez paga menos de $2,000 pesos bimestrales a cada estudiante inscrito por primera vez en bachillerato público, y el depósito llega a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El registro de nuevo ingreso está programado del 21 al 30 de septiembre, previo a un periodo de asambleas informativas.

Los nuevos beneficiarios reciben su plástico entre los últimos dos meses del año, una vez validados sus datos. La Beca Benito Juárez no deposita en julio ni agosto y el pago se mantiene durante los cinco bimestres restantes del ciclo escolar.

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¿Cuánto vas a cobrar si te registras en la Beca Benito Juárez?

Cada estudiante de nuevo ingreso recibe $1,900 pesos bimestrales a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El monto se mantiene fijo durante los cinco bimestres del ciclo escolar y puede actualizarse en ciclos posteriores, según confirma la Coordinación Nacional de Becas.

El depósito no aplica en julio ni agosto, meses sin actividad escolar regular. Por eso, el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez cubre cinco bimestres activos, y el primero para los nuevos beneficiarios llega una vez entregada la tarjeta.

Para calificar al monto completo, el aspirante debe cumplir con los requisitos de elegibilidad y entregar su documentación completa durante el registro.

Requisitos de elegibilidad:

Estar inscrito en una escuela pública de nivel medio superior

Tener hasta 25 años de edad

No recibir actualmente el apoyo de la Beca Benito Juárez

$1,900 pesos bimestrales: el monto fijo de la beca. (Crédito: Especial)

Documentación requerida:

CURP certificada

Clave del Centro de Trabajo (CCT) del plantel

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial del estudiante o tutor

¿Cuándo llega la tarjeta del Banco del Bienestar a los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez?

La entrega de tarjetas para los aspirantes de nuevo ingreso corre del 3 de noviembre al 6 de diciembre. Esta fecha llega después de validar el registro, por lo que ningún beneficiario recibe el plástico antes de completar el trámite digital.

Para conocer el día, la hora y la sucursal exacta, cada estudiante debe consultar el Buscador de Estatus de las Becas con su CURP. Acudir a una sede sin verificar esta información antes puede significar un traslado innecesario para el aspirante.

La distribución ocurre mediante la estrategia Escuela por Escuela en los propios planteles, o a través de citas en sedes alternas. Quienes arrastren pagos pendientes de bimestres previos deben revisar el buscador, ya que ahí se habilitan periodos específicos para liquidar saldos acumulados.

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