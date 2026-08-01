El balneario más grande del occidente de México está a 30 minutos de Guadalajara: ¿cuánto cuesta la entrada en agosto 2026?

Escapar del calor sin alejarse demasiado de Guadalajara es posible en Agua Caliente, un parque acuático ubicado en el kilómetro 56 de la carretera Guadalajara–Barra de Navidad, en Villa Corona, Jalisco. De acuerdo con su sitio oficial, se encuentra a unos 30 minutos de la Zona Metropolitana y cuenta con aguas termales, albercas de olas, toboganes y espacios infantiles.

Para agosto de 2026, y a comparación de otros lapsos del año donde aumenta sus precios, el parque mantendrá sus tarifas ordinarias para beneficio de todas los visitantes, por lo que los niños de menos de 90 centímetros podrán acceder gratis, mientras que a partir de los 15 años, se cobrará un precio de 320 pesos.

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¿Cuánto cuesta la entrada a Agua Caliente en agosto de 2026 y cuál es su horario?

De acuerdo con el sitio oficial del parque, considerado como el más grande del occidente mexicano, el precio depende de la edad y, en el caso de niñas, niños y adolescentes, también de la estatura. De acuerdo con la lista oficial, las tarifas incluyen IVA y durante agosto quedan así:

Entrada completa: $320 pesos para personas de 15 años en adelante o con estatura de 1.61 metros o más

$320 pesos para personas de 15 años en adelante o con estatura de 1.61 metros o más Junior: $240 pesos para menores de hasta 14 años que midan entre 1.31 y 1.60 metros

$240 pesos para menores de hasta 14 años que midan entre 1.31 y 1.60 metros Infantil: $165 pesos para niñas y niños que midan entre 0.91 y 1.30 metros

$165 pesos para niñas y niños que midan entre 0.91 y 1.30 metros Niñas y niños de hasta 0.90 metros: entrada gratuita

entrada gratuita Personas con credencial INAPAM: $165 pesos

$165 pesos Personas con discapacidad: $130 pesos

Además, los boletos de adulto, junior e infantil comprados en línea tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Para adquirirlos, se debe ingresar al portal oficial de venta de Agua Caliente, llenar los datos del visitante y seleccionar el tipo y la cantidad de entradas.

De acuerdo con la cuenta oficial de Agua Caliente, durante el verano de 2026 el parque abrirá todos los días de 08:00 a 17:30 horas. Antes de salir, se recomienda revisar sus redes sociales ante posibles cambios por las condiciones climáticas o el mantenimiento de las atracciones.

¿Qué incluye el boleto de entrada?

Según Agua Caliente, el acceso permite utilizar las principales áreas acuáticas del parque:

Todos los toboganes que se encuentren en funcionamiento

Albercas de olas

Kamilancha con llantas

Áreas de juegos infantiles

La disponibilidad puede cambiar según la temporada o el mantenimiento de cada atracción. Asimismo, las instalaciones cuentan con:

Estacionamiento gratuito

Guardavidas certificados

Servicio médico

Los visitantes pueden ingresar una sola vez con sus propios alimentos. Sin embargo, está prohibido entrar con:

Envases de vidrio

Bocinas

Tanques de gas LP

Mascotas

¿Qué atracciones tiene el parque acuático?

Para quienes buscan recorridos de mayor velocidad, el parque ofrece los siguientes toboganes:

Snake Racer

Kamikaze

Toborruedas

Río Salvaje

Torbellino

Kamilancha

Splash

Aquatubos

Vértigo

Abismo Negro

Las personas que prefieren espacios más tranquilos pueden utilizar:

Alberca de olas

Alberca de olas 2

Alberca de nado

Albercas privadas

Albercas de aguas termales

Además, las niñas y los niños cuentan con áreas diseñadas para ellos:

Chorros

Flores

Cataratas

Pirata

El parque también anuncia otras actividades dentro de sus instalaciones:

Go-karts

Lanchas

Challenge

Zona extrema

De acuerdo con Agua Caliente, las atracciones disponibles pueden variar durante el año, por lo que es mejor revisar cuáles estarán abiertas el día de la visita.

¿Cuánto cuestan los servicios adicionales?

Para contratar una alberca o un vestidor privado es necesario contar primero con un boleto de entrada. Las tarifas oficiales de 2026 son:

Alberca privada de lunes a viernes: $1,200 pesos

$1,200 pesos Alberca privada en sábado o domingo: $1,400 pesos

$1,400 pesos Días festivos, puentes y temporada alta: $1,600 pesos

$1,600 pesos Vestidor privado: $150 pesos

$150 pesos Depósito por la llave del vestidor: $250 pesos reembolsables

El depósito se devuelve al entregar la llave. Asimismo, las tarifas entre semana no aplican durante puentes, días festivos, ni Semana Santa

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