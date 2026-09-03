Derivado de la pérdida de clases por hechos de violencia, inseguridad o fenómenos naturales, Mexicanos Primero presentó la plataforma “Días sin Clases” para el estado de Sinaloa.

“Días sin Clases” está enfocada en conocer cuándo, dónde y por qué se interrumpen clases en Sinaloa y se concentrarán los reportes de medios de comunicación sobre las interrupciones.

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Presentación de “Días sin Clases”

Nuria González, directora general de Mexicanos Primero Sinaloa, dio una explicación sobre las funciones que tendrá este micrositio en la entidad.

“Aquí podemos seleccionar el ciclo escolar que queremos consultar, 2025-2026 o justamente el que acabamos de iniciar 2026-2027 y conocer cuántos días del calendario escolar hubo al menos una escuela que suspendió clases”, explicó la directora.

“Días sin Clases” tendrá cuatro categorías para registrar los días de actividades en los ciclos escolares:

Verde : no suspensiones

: no suspensiones Amarillo : suspensiones por condiciones climáticas

: suspensiones por condiciones climáticas Naranja : suspensiones por situaciones institucionales u operacionales

: suspensiones por situaciones institucionales u operacionales Rojo: suspensiones por violencia

Ciclo escolar 2025-2026 suspendió más del 50% de clases

El ciclo escolar anterior, según se informó, fue uno de los más afectados por estas suspensiones en Sinaloa.

De los 185 días del calendario escolar 2025-2026, en 105 al menos en una escuela de Sinaloa se suspendieron las clases. Esto equivale al 57% del ciclo escolar.

Esta suspensión fue por temas operativos, actos de violencia e inseguridad o por fenómenos naturales que afectaron las actividades.

“Días sin Clases” informó que 63 días se interrumpieron por causas operativas; 57 por actos de violencia; y nueve por cuestiones climáticas o extraordinarias.

Fechas y lugares más afectados en Sinaloa

Según informó Nuria González, en septiembre, octubre y enero ocurrieron el mayor número de suspensiones por fenómenos naturales.

En cambio, en diciembre y enero las suspensiones fueron derivadas por actos de violencia o inseguridad; mientras que en febrero y mayo, fueron por cuestiones operativas.

Además, Culiacán y Navolato fueron las entidades con el mayor número de suspensiones documentadas por hechos de inseguridad y violencia.

“Días sin Clases” permitirá consultar la información en los 20 municipios de Sinaloa. Ahí se podrá revisar fecha, plantel y causa de las suspensiones en la entidad.

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