Huracán Marie convierte calles en ríos y hunde decenas de autos bajo el agua en Los Cabos | VIDEOS

El huracán Marie alcanzó la categoría 1 frente a las costas de Baja California Sur, por lo que generó una tormenta negra que dejó las calles bajo el agua. Las lluvias que se registraron en la entidad alcanzaron entre 75 a 150 mm por hora.

En los siguientes días, el huracán continuará su desplazamiento rumbo al suroeste de las costas de Baja California Sur por lo que el Servicio Meteorológico Nacional(SMN) reforzó la probabilidad de lluvias puntuales intensas para este viernes 4 de septiembre.

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VIDEO: Así se ven las inundaciones en Baja California Sur por el huracán Marie

Este jueves 3 de septiembre, el impacto de la tormenta negra ocasionada por el huracán Marie, provocó lluvias tan intensas en Los Cabos, Baja California Sur, que las calles se convirtieron en ríos y los autos quedaron bajo el agua. Aquí te dejamos algunos videos virales son imágenes impactantes de la fuerza del huracán categoría 1.

🚨 SE DESBORDA ARROYO EN CABO SAN LUCAS



Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Marie ocasionaron el desbordamiento del arroyo Lagunitas, en Cabo San Lucas, Baja California Sur



⚠️ Autoridades exhortan a la población a extremar precauciones.#CaboSanLucas pic.twitter.com/xKCbSAvaJ8 — masnoticiasdigital (@masnoticiasd) September 3, 2026

#IMPORTANTE | Reportan severas inundaciones en Cabo San Lucas, Baja California Sur, por la fuertes lluvias a causa de la Tormenta Tropical "Marie".https://t.co/BussqVNKN4 pic.twitter.com/4Caa14LhEF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2026

#Nacional | 🌧️ El huracán Marie, categoría 1, dejó lluvias intensas, inundaciones y afectaciones en Baja California Sur. Ante las condiciones meteorológicas, autoridades determinaron suspender clases en Los Cabos y Ciudad Constitución. 🌀 #HuracánMarie #BCS #Lluvias pic.twitter.com/vw2NQuze9W — Canal 13 Del Bajío (@Canal13DelBajio) September 3, 2026

Lluvias del huracán "Marie" en la madrugada de este jueves en #LosCabos #BCS provocaron crecida de arroyos; prevén más efectos hoy en #LaPaz pic.twitter.com/uImAZWCRJN — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) September 3, 2026

¿Habrá lluvia en Baja California Sur?

De acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional, este 4 de septiembre se esperan lluvias en el estado de Baja California de entre 50 a 75 mm. El huracán Marie también provocará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de la península de Baja California.

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