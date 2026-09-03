¡Revisa esto antes de tramitar tu pasaporte! La SRE te lo puede negar por estos 4 motivos en 2026

La SRE puede negar tu pasaporte en 2026 por cuatro motivos concretos, que van desde impedimentos judiciales o administrativos hasta el uso de documentos alterados, incompletos o ilegibles. Tramitar el pasaporte exige cuidado extremo con cada documento, porque la dependencia detiene el proceso ante cualquier inconsistencia y además exige pruebas adicionales para comprobar la identidad.

Quienes ya cuentan con un pasaporte ordinario vigente tampoco pueden tramitar uno nuevo sin causa justificada, y ese cruce de datos activa una alerta automática en el sistema de la SRE. La institución revisa cada solicitud con lupa digital y cualquier dato falso cancela el trámite de inmediato, mientras el solicitante enfrenta consecuencias legales adicionales.

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¿Qué motivos pueden impedir el trámite de pasaporte en la SRE?

La SRE define distintos escenarios que frenan la entrega del pasaporte antes de que el trámite concluya. Un impedimento judicial basta para detenerlo, y la falta de coherencia en los datos también activa una revisión adicional obligatoria.

Restricción judicial o administrativa vigente sobre el solicitante

Datos que no coinciden con los documentos entregados

Uso de papeles falsos, alterados o de origen fraudulento

Posesión de dos pasaportes ordinarios vigentes al mismo tiempo

Cuando la información no cuadra, la dependencia solicita pruebas extra para confirmar identidad o nacionalidad. La falsificación documental deriva en sanciones legales, y la cancelación del trámite es inmediata, incluso si el error parece mínimo o involuntario.

Impedimento judicial, documentos falsos o datos que no cuadran: así niega la SRE el pasaporte (Pexels)

El sistema de la SRE cruza cada pasaporte vigente con la nueva solicitud para evitar duplicados injustificados. Solo el personal diplomático puede tener dos documentos, pues el reglamento interno así lo permite, mientras cualquier otro caso queda descartado de inmediato.

¿Qué otros casos frenan el trámite de pasaporte para niñas, niños y adolescentes?

Existen casos adicionales en los que la SRE detiene el trámite de pasaporte, especialmente cuando se trata de menores de edad. La patria potestad determina quién autoriza el documento, y la ausencia de ese consentimiento frena la solicitud por completo.

Falta de autorización de ambos padres, tutores o quien ejerce la patria potestad

Documentos extranjeros sin legalización consular o apostilla correspondiente

Sin el permiso de quien ejerce la patria potestad, la oficina consular no puede continuar con el trámite del menor. El consentimiento debe constar por escrito, la ausencia de un tutor legal complica el proceso, y una resolución judicial puede sustituirlo en casos excepcionales.

La documentación extranjera enfrenta otro filtro adicional antes de validar el trámite del pasaporte. El aval consular mexicano resulta indispensable, o bien la apostilla de la autoridad competente, para que el documento tenga validez oficial en México.

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