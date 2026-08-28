Día del Abuelo: parque acuático a poco más de dos horas de CDMX ofrece entrada gratis a adultos mayores con INAPAM

El Parque Acuático Dios Padre, en Ixmiquilpan, Hidalgo, ofrece entrada gratuita a adultos mayores con credencial vigente del INAPAM con motivo del Día del Abuelo. La promoción es por tiempo limitado y se extiende hasta el 28 de agosto de 2026.

Fuera de esa fecha, los beneficiarios de INAPAM tienen descuento y solo pagan la mitad por su ingreso. El parque tiene albercas, toboganes, restaurante y se encuentra a unas dos horas de la CDMX.

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¿Cuáles son las atracciones del Parque Acuático Dios Padre, en Hidalgo?

El parque de Hidalgo cuenta con albercas, toboganes y áreas familiares pensadas para visitantes de todas las edades. Entre sus atracciones destacan:

Playa Sirena : amplias albercas de agua cristalina con áreas de chapoteo y descanso.

: amplias albercas de agua cristalina con áreas de chapoteo y descanso. Kraken : el tobogán más intenso del parque, que combina velocidad y caída libre.

: el tobogán más intenso del parque, que combina velocidad y caída libre. Torre de toboganes : ríos de aventura, rápidos y actividades acuáticas en una isla temática.

: ríos de aventura, rápidos y actividades acuáticas en una isla temática. Isla Pirata: zona infantil con toboganes, cañones de agua y juegos interactivos.

Para comer, el complejo tiene un restaurante con cocina mexicana e internacional, con opciones vegetarianas y bebidas naturales; la Cafetería El Ancla, con snacks, antojitos y café; y el Bar El Abismo, con cócteles y cerveza, además de mesas de billar y una central de carga de celulares.

¿Cómo obtener la entrada gratis para adultos mayores por el Día del Abuelo?

La promoción por el Día del Abuelo es válida del 24 al 28 de agosto de 2026 y consiste en entrada gratuita para adultos mayores que presenten credencial INAPAM vigente.

Para acceder al beneficio hay que solicitarlo directamente en taquilla. El parque aclara que la promoción no es válida para grupos ni excursiones y que aplican restricciones.

Fuera de ese período, las tarifas del parque para 2026 son:

Entrada general : $220 pesos por persona, con acceso a todas las atracciones

: $220 pesos por persona, con acceso a todas las atracciones INAPAM : $110 pesos con credencial vigente

: $110 pesos con credencial vigente Tarifa de lunes a viernes : $160 pesos

: $160 pesos Niñas y niños menores de 1 metro : gratis (se miden en taquilla)

: gratis (se miden en taquilla) Personas con discapacidad : gratis con credencial vigente

: gratis con credencial vigente Grupos de más de 20 personas: cotización personalizada

Un dato práctico: el establecimiento acepta pagos con tarjeta, tanto en taquilla como en los establecimientos dentro del parque.

El parque se ubica en la carretera México-Laredo kilómetro 156, en Ixmiquilpan, Hidalgo, y abre todos los días del año de 6:00 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es +52 772 106 7997. Según Google Maps, el trayecto en auto desde la Ciudad de México toma entre 2 horas 20 minutos y 3 horas 50 minutos (155 kilómetros), dependiendo del tráfico, por las carreteras México 85D y México 85.

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