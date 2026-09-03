Conade de Ana Gabriela Guevara enfrenta denuncias por irregularidades de hasta 544 mdp

La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) vuelve a estar bajo la lupa: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acumula cinco denuncias penales relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el periodo en que la exatleta dirigió el organismo.

Las investigaciones abarcan las Cuentas Públicas de 2019, 2020, 2022 y, en conjunto, involucran irregularidades por hasta 544 millones de pesos que no fueron aclaradas, de acuerdo con información publicada.

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¿Por qué denunció la ASF a la Conade?

Las autoridades detectaro problemas en la comporbación de gastos, contratación de servicios y entrega de recursos; entre los casos señalados aparecen apoyos económicos otorgados a 428 personas entranadoras que, según la revisión, nos formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

Tambien se identificaron inconsistencias relacionadas con eventos deportivos y servicios cuya realización no quedó debidamehte acreditada.

¿Cuál es la denuncia más reciente contra la Conade?

La quinta denuncia penal fue presentada el 28 de agosto de 2026 y deriva de la auditoría forense 67 de la Cuenta Pública 2022. En ella se detectaron inconsistencias por 230 millones 506 mil pesos.

Uno de los casos corresponde al Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022, donde la ASF señaló que no pudieron comprobarse aproximadamente 65 millones de pesos destinados a conceptos como transporte, arbitraje, alimentación, seguridad, limpieza y otros serivcios.

Aunque la presentación de una denuncia no significa que exista una sentencia ni que Ana Gabriela Guevara haya sido declarada responsable de un delito, por lo que corresponde ahora a la Fiscalía General de la República investigar los hechos y determinar las responsabilidades wue, en su caso, procedan.

Cabe decir que Guevara ha rechazado anteriormente los señalamientos de irregularidades durante su administración; ¿Qué determinará la investigación de la FGR sobre los recursos públicos observados en la Conade?

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