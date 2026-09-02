La Feria Fiestas Patrias Dolores Hidalgo 2026 presentó su calendario oficial y estos serán los conciertos gratuitos

Las Fiestas Patrias en México están muy cerca y el municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia, dio a conocer la cartelera oficial de su feria municipal 2026, uno de los festejos más esperados del año en la región, con conciertos gratuitos.

La Feria Fiestas Patrias Dolores Hidalgo 2026 comenzará el 11 de septiembre y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Al tratarse de la celebración más grande del municipio, esta edición reunirá a 24 artistas confirmados, además de una oferta cultural pensada para toda la familia.

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¿Cuánto cuesta la entrada para la Feria Fiestas Patrias Dolores Hidalgo 2026 y qué promociones habrá?

El boleto general para ingresar al recinto ferial tendrá un costo de 85 pesos. Las mesas y los boletos reservados se venderán directamente en la Presidencia Municipal y en las taquillas oficiales de la feria, para evitar complicaciones a los asistentes.

Además, el 21 de septiembre habrá una promoción de entradas 2x1. También se ofrecerán dos jornadas de matiné con acceso gratuito para las familias, además de descuentos para menores y adultos mayores durante todo el evento.

¿Quiénes son los artistas que participarán de la Feria Fiestas Patrias Dolores Hidalgo 2026?

Más de 20 artistas llegarán a este Pueblo Mágico para la Feria. Algunos de ellos brindarán su concierto en el Recinto Ferial, mientras que también habrá conciertos gratuitos en el Jardín Principal, que serán los siguientes:

11 de septiembre: Concierto sorpresa

12 de septiembre: Los Tucanes de Tijuana

14 de septiembre: Conjunto Primavera y Grupo Legítimo

16 de septiembre: Duelo

18 de septiembre: Matisse

20 de septiembre: Sonora Dinamita

22 de septiembre: Tributo a las guerreras del K-pop

24 de septiembre: Grupo Laberinto

26 de septiembre: DLD

En tanto, los conciertos en el Recinto Ferial serán:

13 de septiembre: Calibre 50

17 de septiembre: Los Ávila

19 de septiembre: Marco Flores

20 de septiembre: Yuridia

21 de septiembre: Los Terrícolas, Los Caminantes y Viento y Sol

23 de septiembre: Mi Banda El Mexicano

25 de septiembre: La Adictiva

27 de septiembre: Artista sorpresa

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