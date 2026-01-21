Hidalgo mantiene el Pase Turístico en 2026; así aplica la duración, restricciones y días que no es válido

En 2026, el Pase Turístico en Hidalgo continúa como un trámite gratuito, digital y obligatorio para vehículos foráneos o extranjeros que desean circular temporalmente por la entidad.

La medida, impulsada por el gobierno estatal, tiene como objetivo ordenar la movilidad, reforzar la seguridad y generar estadísticas sobre el flujo vehicular y turístico, sin afectar la llegada de visitantes, de acuerdo con autoridades.

¿Qué es el Pase Turístico y cómo funciona en 2026?

El Pase Turístico permite la circulación de vehículos no emplacados en Hidalgo hasta por 14 días naturales por semestre, con la posibilidad de elegir fechas específicas según el itinerario del visitante.

Su validez está sujeta al Programa de Verificación Vehicular Obligatorio y no aplica durante días de contingencia ambiental.

La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, afirmó que el programa no inhibe el turismo y, por el contrario, ayuda a mejorar la planeación gubernamental.

¿Quiénes NO necesitan el Pase Turístico para circular en Hidalgo?

En 2026, los vehículos emplacados en entidades que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) están exentos del trámite, siempre que cuenten con verificación vigente:



Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

En estos casos, los automovilistas pueden circular con su verificación al corriente o adquirir un holograma de Verificación Voluntaria, válido únicamente dentro del territorio hidalguense.

¿Qué vehículos no pueden generar el Pase Turístico?

La normativa vigente establece que no pueden tramitar el pase:



Vehículos con placas del Estado de Hidalgo

Vehículos sin placas, incluidos los que circulan con permisos provisionales

Estas restricciones no son modificables y se mantienen vigentes durante 2026.

¿Cómo tramitar el Pase Turístico en Hidalgo paso a paso?

El trámite se realiza en línea en el sitio oficial y requiere tener a la mano la tarjeta de circulación. El procedimiento es el siguiente:



Registrarse como usuario y verificar el correo electrónico

Capturar los datos del vehícul o tal como aparecen en la tarjeta de circulación

o tal como aparecen en la tarjeta de circulación Seleccionar las fechas de circulación (hasta 14 días por semestre)

(hasta 14 días por semestre) Descargar e imprimir el pase

Colocarlo en la parte superior derecha del parabrisas

Quintanar Gómez descartó que el pase implique sanciones para turistas y subrayó que se trata de un programa “ágil y amigable”.

