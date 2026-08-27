El balneario con aguas termales y spa natural en un Pueblo Mágico de Hidalgo y a 3 horas de CDMX donde adultos mayores con INAPAM tienen DESCUENTO

Localizado en el Pueblo Mágico Tecozautla, en Hidalgo, se encuentra El Géiser Spa, un balneario con aguas termales naturales que ofrece entrada a $110 pesos para quienes presenten credencial del INAPAM, la mitad de los $220 que cuesta el acceso general.

Su atractivo central es un respiradero volcánico con agua hipertermal de 95 °C, cuya columna de vapor alcanza los 40 metros de altura y alimenta todas las albercas del lugar. El balneario está abierto las 24 horas, los 365 días del año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué ofrece el balneario El Géiser Spa y cuál es el origen de sus aguas termales?

El origen del lugar es geológico: el géiser es un respiradero del volcán que hizo erupción hace cientos de miles de años, cuyo cráter se ubica en el Cerro del Hualtépec y es considerado uno de los más grandes de Latinoamérica. En 1956 comenzó a construirse allí una planta geotérmica que no alcanzó sus objetivos; fue desmantelada y donada a los ejidatarios de Uxdejhe, y de ahí surgió el proyecto del balneario.

El spa natural funciona como un sauna de vapor: la columna de vapor que escapa entre los cerros alcanza hasta 40 metros de altura. Esa misma agua hipertermal, que emana del subsuelo a 95 °C, alimenta todas las albercas.

El complejo ofrece albercas infantiles y familiares, chapoteaderos, pozas de hidromasaje y pozas techadas, construidas en el cerro entre rocas y biznagas de cientos de años, con puentes colgantes, miradores y palapas de palma.

Para quienes buscan adrenalina, el balneario tiene un circuito de cuatro tirolesas de 160, 360 y 400 metros, además de un puente tibetano, un puente de columpios, senderos y miradores para observar biznagas centenarias.

El área de spa ofrece masajes relajantes y holísticos, incluidos masajes para bebés y mujeres embarazadas. Los restaurantes están abiertos las 24 horas, con menú variado y platillos a la carta, y hay varios puntos de venta de snacks y bebidas también con servicio continuo.

Entre los servicios generales figuran salvavidas, servicio médico, circuito cerrado y vigilancia, estacionamiento gratuito, módulos de baños y regaderas, asadores, áreas verdes, renta de casas de campaña y venta de artículos acuáticos.

Sobre cómo llegar desde CDMX, la ruta en auto es por la autopista México-Querétaro, con desvío en el kilómetro 107 rumbo a Huichapan, pasando por San Juanico, Maravillas, El Jagüey, Nopala y San Sebastián. Antes de Huichapan se sigue por el libramiento hasta la glorieta con el monumento a Miguel Hidalgo, se toma la desviación a Tecozautla, y poco antes de llegar al pueblo está, a mano izquierda, la desviación a “El Géiser Natural”. Según el propio balneario, el trayecto toma alrededor de 3 horas.

El establecimiento recomienda llevar toalla, traje de baño, zapatos acuáticos para evitar resbalones, funda sumergible para el celular y un suéter o chamarra, ya que la temperatura baja por las tardes y noches.

¿Cuánto cuesta entrar a El Géiser Spa y cuál es el descuento con INAPAM?

Según el sitio oficial del balneario, las tarifas son:

Entrada general: $220 pesos

INAPAM: $110 pesos

Campamento: $220 pesos

Recorrido en tirolesa: $250 pesos por persona

Los niños mayores de 95 centímetros pagan entrada general. Un detalle importante sobre la vigencia del acceso: el brazalete que se entrega al ingresar vence a las 12:00 p.m. del día siguiente, así que quien se quede más de un día debe pagar la entrada por cada jornada.

Para el hospedaje, el balneario cuenta con varias opciones de hotel y cabañas. Las habitaciones van desde $450 pesos (sencillas sin baño, para 2 personas) hasta $1,300 pesos (para 4 personas), con alternativas intermedias de $500, $550, $600, $700 y $1,000 pesos según el módulo y si incluyen baño o tina. Las cabañas van de $1,200 a $3,800 pesos, según capacidad, que llega hasta 8 personas. La renta de habitación o cabaña no incluye la entrada al balneario, un dato que conviene sumar al presupuesto.

Un dato importante a tener en cuenta antes de llegar al balneario: el lugar no acepta tarjetas de crédito ni de débito, y no hay cajeros en el lugar, por lo que es indispensable llevar efectivo.

El balneario abre las 24 horas todos los días del año y el horario para reservaciones es de lunes a sábado de 9 am a 9 pm. Los teléfonos de contacto son: 7617335253, 7617335242 y 7617335238 y el mail es: reservacionesgeiser@gmail.com

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.