UNAM revela MAPA de lugares donde más caen rayos en México; mejor ni te acerques en tormenta

¿Te puede caer un rayo? Una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó un mapa en el que señala los lugares en donde corres mayor riesgo de ser impactado por un rayo.

De acuerdo con la UNAM, es importante tomar precauciones en las zonas propensas al impacto de rayos, pues estos se han cobrado la vida de miles de personas. La UNAM clasificó a estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y el Estado de México como zonas de riesgo “alto” o “muy alto”, pues al menos el 82.1% de los incidentes fatales por rayos ocurrieron ahí.

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¿Dónde te puede caer un rayo según la UNAM?

La investigación Mapeo del riesgo de rayos en México: Integración de peligros naturales y vulnerabilidad social, realizada por los científicos Alejandro Jaramillo y Christian Dominguez, identificó zonas de riesgo en:

Sierra Madre Occidental

La costa del Pacífico

El centro y el sureste de México

La Península de Yucatán

Estados donde te puede caer un rayo en México

Según la investigación, los estados con mayor casos de muertes por caída de rayos son los siguientes:

Estado de México: 539

Oaxaca: 206

Michoacán: 168

Guerrero: 133

Lista de municipios del Edomex donde más caen rayos

San Felipe del Progreso

Villa Victoria

Ixtlahuaca

Toluca

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