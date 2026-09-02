Vocalista de Camilo Séptimo cierra su cuenta de Instagram tras el asesinato; integrantes se pronuncian sobre la muerte

Los integrantes de Camilo Séptimo finalmente reaccionaron en redes sociales tras el multihomicidio del tecladista Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y a su hija de tres años. Sin embargo, llamó la atención que el vocalista, Manuel Mendoza, eliminó su cuenta de Instagram.

Luego de que trascendiera la terrible noticia del multihomicidio, llamó la atención de los fans de la banda de música indie que al buscar la cuenta del vocalista en Instagram, aparecía la leyenda Usuario no encontrado, aunque todavía es posible ver el usuario y foto de perfil del famoso.

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¿Qué le pasó al tecladista de Camilo Séptimo?

Durante la tarde y noche del 1 de septiembre de 2026, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como “Honas Meléndez” y tecladista de la banda mexicana de rock alternativo Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su familia en un multihomicidio.

El crimen ocurrió en el interior de su departamento tipo penthouse en el fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

“Se quedará siempre en nuestro corazón”: Integrantes de Camilo Séptimo se pronuncian en redes sociales

Durante la tarde de este miércoles 2 de septiembre, los integrantes de Camilo Séptimo compartieron una publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresan su pesar por la muerte de su tecladista.

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