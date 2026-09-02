Sistema Cutzamala supera el 81% de su capacidad; registra almacenamiento récord

Según informó el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema Cutzamala alcanzó un almacenamiento de 81.05% al finalizar agosto.

Con estas cifras, el Sistema Cutzamala logró su nivel más alto registrado en la última década, todo esto favorecido por las lluvias que se han producido durante este 2026.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué aumentó el nivel del Cutzamala?

Las lluvias registradas en este 2026 fueron uno de los principales factores para que el Sistema Cutzamala tuviera esta recuperación en sus niveles.

En comparación con agosto del 2025, el nivel aumentó 7.61% gracias a la captación de agua durante las últimas semanas por las lluvias y escurrimientos.

En agosto del año pasado, el almacenamiento conjunto de las presas del sistema se colocó en 73.44%, por lo que este 2026 representa una mejoría considerable en comparación con el mismo periodo.

Al cierre de agosto 2026, estos son los niveles de las presas del Sistema Cutzamala:

Villa Victoria: 78.10% Valle de Bravo: 86.5% El Bosque: 72.98%

El conjunto del almacenamiento de estas presas permitió que el Sistema Cutzamala supere los registros de agosto del año pasado.

¿Beneficia este aumento al abastecimiento en CDMX y Edomex?

Este incremento en el nivel de las presas del Sistema Cutzamala permite que haya mayor disponibilidad de agua para abastecer a los habitantes de CDMX y Edomex.

Además, esta recuperación de niveles del Sistema Cutzamala tiene diversos beneficios:

Permite entregar un mayor abastecimiento

Aleja el riesgo de escasez

Existe menor presión en otras fuentes

Genera una estabilidad operativa en plantas

Sistema Cutzamala podría seguir incrementado sus niveles

Pero, además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en septiembre habrá lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país.

Estas condiciones meteorológicas podrían favorecer de nueva cuenta los niveles del Sistema Cutzamala si continúan estas precipitaciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.