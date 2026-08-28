Atención adultos mayores de CDMX con INAPAM: estos son los ÚNICOS lugares donde NO PODRÁN VIAJAR GRATIS en septiembre 2026

Los adultos mayores de CDMX acceden sin costo a buena parte del transporte público de la capital, pero existen rutas privadas excluidas de ese beneficio de INAPAM, y los únicos lugares donde no podrán viajar gratis corresponden a corredores concesionados y aplicaciones de movilidad como Uber o DiDi.

El beneficio abarca el Metro, el Cablebús, la RTP, el Trolebús y el Tren Ligero, además del Mexibús y el Mexicable en el Estado de México. El Metrobús forma parte de esa red, aunque aplica solo a partir de los 70 años, un requisito que muchos usuarios desconocen todavía.

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¿Dónde no podrán viajar gratis los adultos mayores de CDMX con INAPAM en septiembre?

La gratuidad del INAPAM no llega a cualquier ruta de la capital. Los adultos mayores de CDMX deben pagar su pasaje en los corredores operados por empresas privadas, y esa distinción genera confusión entre quienes asumen que la credencial cubre toda la red, un error que puede complicar el viaje diario. Los lugares donde no podrán viajar gratis son:

Corredor COPESA (Corredor Periférico)

Corredor COTXA (Corredor Tlalpan-Xochimilco)

Taxis concesionados de sitio

Plataformas de movilidad como Uber y DiDi

Líneas de autobuses foráneos de larga distancia

COPESA y COTXA encabezan la lista de exclusiones en la Ciudad de México. Ambos corredores operan bajo esquemas de concesión privada, por lo que no aceptan la credencial del instituto, y los usuarios de la tercera edad pagan tarifa completa igual que el resto de pasajeros, sin excepción alguna.

Los taxis concesionados y las aplicaciones de movilidad tampoco ofrecen descuento o gratuidad para este sector. Uber, DiDi y otras plataformas cobran tarifa regular sin importar la edad del usuario, y las líneas foráneas de larga distancia solo otorgan descuentos parciales, nunca el viaje sin costo.

Mexibús y Mexicable replican la gratuidad del INAPAM fuera de la CDMX. (Wikimedia)

¿En qué transportes sí viajan gratis los adultos mayores en CDMX?

El Metro concentra el mayor volumen de viajes gratuitos para los adultos mayores en la capital. La RTP, el Trolebús, el Cablebús y el Tren Ligero completan la red sin costo, y juntos conforman un corredor que cubre buena parte de la ciudad, desde el centro hasta zonas como Xochimilco. Estos son todos los lugares en los que sí pueden viajar gratis los adultos mayores:

Metro de la Ciudad de México (todas las líneas)

Cablebús (Líneas 1 y 2)

RTP (Red de Transporte de Pasajeros)

Trolebús

Tren Ligero (Taxqueña-Xochimilco)

Mexibús y Mexicable en el Estado de México

Metrobús (solo a partir de los 70 años)

El beneficio también cruza los límites de la capital. En el Estado de México, el Mexibús y el Mexicable replican la misma gratuidad, siempre que el usuario presente su credencial vigente, un requisito que las autoridades locales verifican en cada abordaje para evitar el uso indebido.

El Metrobús rompe el patrón general del resto de la red. Este corredor solo libera el pago a partir de los 70 años, no desde los 60 como el resto de los servicios, y esa diferencia obliga a revisar la edad exacta, pues de lo contrario corresponde pagar el pasaje completo.

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