¿Vives en La Maquinita, La Mora o Los Ángeles? Así te afecta la nueva obra vial en Toluca

La rehabilitación del camino San Pedro Totoltepec inicia formalmente en Toluca, con el objetivo de mejorar la conexión hacia El Cerrillo Vista Hermosa. Las colonias La Maquinita, La Mora y Los Ángeles resienten de forma directa las labores, ya que el gobierno municipal solicita a los residentes evitar estacionar vehículos en las áreas intervenidas para agilizar el ritmo de las cuadrillas.

El proyecto forma parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Toluca y la Junta de Caminos para modernizar la infraestructura vial de la capital mexiquense. La obra conecta directamente con la zona de La Maquinita y busca facilitar el acceso hacia el centro de la ciudad, además de fortalecer el circuito que atraviesa el Colegio Militar y la prolongación Santos Degollado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo afecta la obra vial a La Maquinita, La Mora y Los Ángeles en Toluca?

El gobierno municipal pide a los habitantes de La Maquinita, La Mora y colonia Los Ángeles evitar estacionar sus vehículos en las áreas donde se realizan los trabajos. Esta medida busca que las cuadrillas avancen con mayor rapidez en la intervención de las vialidades cercanas a estas zonas:

Rehabilitación de la calle Manuel Gómez Pedraza en San Pablo Autopan

Trabajos sobre casi dos kilómetros de la calle Ignacio López Rayón

Repavimentación en Aurelio Venegas e Isabel la Católica

Preparación de Leona Vicario para su rehabilitación

Mantenimiento en Felipe Villanueva y Sor Juana Inés de la Cruz

Construcción de calles con concreto ecológico en Parques Nacionales

La obra también se conecta con el circuito vial que da acceso a La Maquinita y las zonas aledañas, un punto clave para quienes se trasladan diariamente hacia el centro de Toluca.

obra de San Pedro Totoltepec La obra de San Pedro Totoltepec conecta con La Maquinita y El Cerrillo (Ayuntamiento de Toluca | Facebook)

¿Qué otras obras viales avanzan en Toluca además de San Pedro Totoltepec?

La intervención de Paseo Matlatzincas registra un avance del 55% con apoyo de maquinaria conocida como “Diablo Dragón”. Este proyecto forma parte del circuito que busca mejorar la conectividad general de la ciudad.

Las labores en Colegio Militar y la prolongación Santos Degollado continúan de forma simultánea con el propósito de optimizar el acceso hacia el centro de Toluca. Las cuadrillas de bacheo intensifican su trabajo en Sebastián Lerdo de Tejada e Isidro Fabela y participan también en la construcción de nuevas techumbres municipales.

Ricardo Moreno reiteró que continuará atento a las acciones del gobierno municipal durante su recuperación médica. El edil señaló que el seguimiento a las necesidades de la población de Toluca se mantiene sin interrupciones pese a su ausencia temporal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.