Es oficial en Coahuila: estas personas podrán hacer su testamento por solo $1,500 en septiembre 2026

En Coahuila, las personas que posean la Tarjeta Mejora Coahuila podrán tramitar su testamento por $1,500 pesos durante septiembre de 2026, mientras que el resto de la ciudadanía pagará $2,000 pesos por el mismo documento.

El Colegio de Notarios de la región Centro de Coahuila confirma que el descuento forma parte del programa nacional Mes del Testamento y que busca dar certeza jurídica al patrimonio de las familias coahuilenses.

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¿Quiénes pueden acceder al testamento con descuento gracias a la Tarjeta Mejora Coahuila?

Los titulares de la Tarjeta Mejora Coahuila son el grupo con mayor beneficio dentro del programa, ya que pagarán 1,500 pesos por su testamento frente a los 2,000 pesos que cubrirá el resto de los ciudadanos.

Bernardo Molina Heinrich, presidente de la Delegación Monclova del Colegio de Notarios de Coahuila ,señala que la diferencia responde al vínculo directo entre el Colegio de Notarios y la estrategia social del estado, pensada para aliviar la economía de las familias coahuilenses, y añade que el trámite conserva el mismo rigor notarial para todos los solicitantes.

El esquema opera durante los lunes, martes y miércoles de septiembre, cuando los ayuntamientos de la región Centro recopilan los datos de las personas interesadas en el trámite. Los jueves, los notarios acuden a entrevistar directamente a cada solicitante para conocer su voluntad y solicitar la documentación necesaria, un paso que agiliza la redacción posterior del documento.

Mejora Coahuila Con la Tarjeta Mejora Coahuila, el testamento cuesta 1,500 pesos; sin ella, $2,000. (Mejora Coahuila | Facebook)

Una vez lista la redacción, el ciudadano regresa con el notario para revisar y firmar el testamento de forma definitiva. Molina subraya que este procedimiento garantiza que la voluntad del testador quede establecida con plena certeza jurídica, y confirma que el documento puede modificarse después si las circunstancias del titular cambian.

¿Qué es y para qué sirve la Tarjeta Mejora Coahuila?

La Tarjeta Mejora Coahuila forma parte de la estrategia social del mismo nombre y está diseñada para apoyar la economía de las familias del estado. Con ella, los beneficiarios acceden a descuentos que van del 10% al 80% en distintos servicios y comercios afiliados, lo que amplía el alcance del programa en varias ciudades de Coahuila.

Entre los beneficios más destacados están:

Descuentos en pagos de derechos vehiculares, control vehicular y otros trámites estatales

Precios especiales en inscripciones, constancias y actividades educativas o culturales

Ahorros en tiendas, clínicas, veterinarias y restaurantes afiliados

Más de 450 mil personas ya cuentan con la tarjeta gracias a las etapas de registro de años anteriores en Coahuila.

¿A quién está dirigida la Tarjeta Mejora Coahuila y qué requisitos piden?

La Tarjeta Mejora Coahuila está disponible para cualquier ciudadano mayor de 18 años, sin importar si es estudiante, trabajador o profesionista. El trámite se realiza directamente ante el programa Mejora Coahuila mediante la entrega de documentación básica, y no exige comprobar un empleo formal para iniciar la solicitud.

Para solicitarla, los interesados deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte), original y copia simple

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses

Estudio socioeconómico realizado por Mejora Coahuila para verificar la elegibilidad

Este último paso permite al programa confirmar si el solicitante pertenece al grupo objetivo antes de entregarle la tarjeta.

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