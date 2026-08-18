Si todavía no tienes plan para celebrar las Fiestas Patrias 2026, Guadalajara ya tiene una opción que promete reunir música, tradición y mucho baile en el Centro Histórico.

Grupo Frontera ofrecerá un concierto completamente gratis el martes 15 de septiembre como parte de los festejos por el Grito de Independencia en Jalisco.

La presentación fue anunciada por el gobernador Pablo Lemus, quien confirmó que la agrupación será la encargada del concierto principal de la celebración.

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¿En dónde se presentará Grupo Frontera GRATIS el 15 de septiembre?

El concierto gratuito de Grupo Frontera será el martes 15 de septiembre en la Plaza de la liberación ubicada en el Centro Histórico de Guadalajara, frente a Palacio de Gobierno.

El espacio será el punto principal de reunión para quienes quieran celebrar la noche del 15 de septiembre con música y actividades patrias.

¿a qué hora será el concierto de Grupo Frontera el 15 de septiembre?

La presentación se realizará después de la ceremonia del Grito de Independencia, que encabezará el gobernador Pablo Lemus desde Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las actividades de la celebración comenzarán desde las 20:00 horas y continuarán hasta aproximadamente la 1:00 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

Así que si quieres alcanzar el concierto, lo recomendable será llegar con anticipación y considerar que habrá una gran concentración de personas en el Centro Histórico.

¿El concierto de Grupo Frontera será gratis?

El gobernador Pablo Lemus confirmó que Grupo Frontera ofrecerá el concierto sin costo como parte de los festejos patrios organizados en Guadalajara.

No será necesario comprar boletos para ingresar al espacio público donde se realizará la celebración.

¿Qué habrá en Guadalajara el 15 de septiembre?

Además del concierto de Grupo Frontera, el programa contempla otras actividades para acompañar la celebración de las Fiestas Patrias 2026.

Las autoridades también anunciaron la participación de un grupo musical local, el happening “Vive México” y un espectáculo de fuegos artificiales.

La programación está pensada para comenzar por la noche y extenderse hasta la madrugada del 16 de septiembre.

¿Qué canciones podría cantar Grupo Frontera?

Aunque todavía no existe un setlist oficial para esta presentación, los fans seguramente estarán esperando algunos de los éxitos que han convertido a Grupo Frontera en uno de los grupos más populares del regional mexicano.

Entre las canciones más reconocidas de la agrupación están “No se va”, “Frágil”, “Un x100to” y “Quédate bebé”, por lo que no sería extraño que algunas formen parte del repertorio de la noche.

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