Mientras el testamento en el Edomex cuesta $3,000 durante el año, esto costará para adultos mayores en septiembre 2026 por el Mes del Testamento

Hacer un testamento no requiere ser dueño de una casa, un automóvil o una cuenta bancaria de gran valor. El documento también permite decidir quién cuidará a hijos menores de edad y qué ocurrirá con bienes futuros, y en el Estado de México el trámite tendrá un costo de $2,500 pesos para el público en general y de $1,250 pesos para adultos mayores durante septiembre de 2026.

Las notarías mexiquenses aplicarán estas tarifas como parte del Mes del Testamento, una campaña que reduce más de la mitad el costo habitual del documento. El Colegio de Notarios del Estado de México definió los montos para toda la entidad, con un descuento adicional dirigido específicamente a las personas adultas mayores.

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¿Cuánto costará hacer un testamento para adultos mayores en Edomex?

Las personas adultas mayores pagarán $1,250 pesos por el trámite durante septiembre, monto que representa la mitad de la tarifa fijada para el público en general. La reducción busca facilitar el acceso al trámite entre quienes históricamente enfrentan mayores barreras económicas para regularizar su patrimonio.

Cecilia Baltazar Reyes, titular de la Notaría Número 71 del Estado de México con residencia en Toluca, explica que la medida representa una oportunidad concreta para este sector de la población. La notaria detalla que el descuento adicional se suma al ajuste general que ya aplica la campaña en toda la entidad.

“Este año el colegio determinó el costo de 2 mil 500 pesos para el público en general y mil 250 pesos para las personas adultas mayores, entonces tienen todavía un apoyo adicional, es importante aprovechar esta temporada”, señaló la experta. El testamento en Edomex cuesta $3,000 o más fuera de esta ventana anual, por lo que septiembre concentra la mayor demanda del trámite.

Estos documentos necesitas para tramitar tu testamento en Edomex (Crédito: Freepik / Freepik.es)

¿Qué requisitos piden para tramitar el testamento en Edomex?

Antes de acudir a la notaría conviene definir con claridad qué se desea heredar y a quién, sin necesidad de manejar lenguaje jurídico especializado. Esta etapa previa agiliza la redacción del documento una vez que la persona notaria traduce esas decisiones a un texto con validez legal.

Identificación oficial

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Acta de matrimonio, cuando corresponda

Con estos documentos en mano, el trámite se resuelve directamente en la notaría elegida dentro del territorio mexiquense. La campaña estará vigente todo septiembre, por lo que se recomienda agendar cita con anticipación ante la alta demanda esperada.

Quien busque reducir el costo de su testamento en el Estado de México tiene hasta el final de septiembre para acudir a cualquier notaría de la entidad con su documentación completa.

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