Septiembre llegó y con él una pregunta que muchos prefieren dejar para después: ¿qué pasaría con tus bienes si algún día faltaras y no hubieras hecho un testamento?

Aunque suele pensarse que hacer un testamento es únicamente para personas mayores o para quienes tienen grandes propiedades, la realidad es que cualquier persona que cumpla con la edad establecida por su entidad puede realizarlo.

Pero, para poder hacer un testamento, ¿es necesario la contratación de un abogado, como pasan en las películas? Aquí en adn noticias te contamos todo.

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¿Por qué es importante hacer un testamento?

Un testamento es un instrumento legal mediante el cual una persona manifiesta qué quiere que ocurra con sus bienes y derechos después de su fallecimiento.

La Secretaría de Gobernación señala que contar con este documento ayuda a dar certeza jurídica, proteger el patrimonio y evitar problemas familiares relacionados con la herencia.

Además, permite establecer quiénes serán los herederos y en qué proporción recibirán los bienes.

¿Qué pasa si mueres sin testamento?

Aquí comienza la parte que puede complicarse, pues cuando una persona fallece sin testamento, se abre una sucesión intestamentaria.

En este procedimiento se determina quiénes tienen derecho a heredar de acuerdo con la legislación aplicable; ante esto, la Secretaría de Gobernación establece que, a falta de testamento, pueden tener derecho a la herencia los descendientes; el cónyuge, concubina o concubinario; los ascendientes y, en determinados casos, otros parientes hasta el cuarto grado.

Esto significa que la persona fallecida ya no puede decidir cómo repartir sus bienes y la sucesión tendrá que resolverse conforme a las reglas legales correspondientes.

¿Qué es una sucesión intestamentaria?

La sucesión intestamentaria es el procedimiento que se lleva a cabo cuando una persona fallece sin dejar testamento, o cuando no existe una disposición testamentaria válida que resuelva la totalidad de la herencia.

En términos sencillos, si no existe un testamento que diga quién debe recibir los bienes, la ley establece las reglas para determinar quiénes son los herederos.

El proceso contempla distintas etapas, entre ellas la identificación de quienes tienen derecho a heredar, la designación de un albacea, el inventario y avalúo de los bienes y la posterior partición y adjudicación de la herencia.

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¿Es necesario un abogado para hacer un testamento?

Para preparar y otorgar un testamento no necesitas contratar un abogado, ya que el testamento se otorga ante un notario público, quien recibe la voluntad de la persona, la asesora sobre las formalidades correspondientes y redacta el instrumento legal.

La propia Secretaría de Gobernación explica que no es necesario llegar a la notaría con el testamento redactado, basta con manifestar al notario la voluntad sobre el destino de los bienes para que este prepare el documento conforme a las formalidades legales.

De manera general, debes acudir a la notaría correspondiente, presentar una identificación oficial y expresar quiénes quieres que reciban tus bienes y derechos.

Los requisitos específicos pueden cambiar dependiendo de la entidad federativa, por lo que es recomendable consultar directamente con la notaría.

¿Cuándo puede intervenir un abogado si no hay testamento?

Aquí hay una diferencia importante, ya que, si una persona fallece sin testamento, no significa automáticamente que la familia tenga que contratar un abogado y comenzar un juicio.

El procedimiento puede tramitarse ante una autoridad judicial o, en determinados casos y cuando no existe controversia, ante un notario público.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que las sucesiones testamentarias o intestamentarias pueden tramitarse ante notario cuando no existe controversia y se cumplen las condiciones legales correspondientes.

Si aparece una oposición o conflicto entre las personas interesadas, el asunto puede pasar a la vía judicial; por eso, la necesidad de contratar un abogado dependerá de las circunstancias de cada sucesión y de la vía en la que se tramite.

Si existen desacuerdos entre posibles herederos, controversias sobre los bienes o algún otro conflicto jurídico, puede ser necesaria la intervención de profesionales del derecho.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en septiembre de 2026?

No existe un precio único para todo México, ya que durante septiembre se lleva a cabo la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”, que este 2026 celebra su edición número 24 con la participación del Gobierno de México, las 32 entidades federativas y el Notariado Mexicano.

La campaña contempla costos preferenciales para el otorgamiento de testamentos y, de acuerdo con el portal oficial, la mayoría de las notarías habilitan los sábados para atender a quienes no pueden acudir entre semana.

Sin embargo, el costo y las condiciones pueden variar según el estado y la notaría, por eso, antes de acudir, lo mejor es consultar las tarifas y requisitos vigentes en tu entidad.

Septiembre puede ser un buen momento para hacer tu testamento, porque sí, hablar de lo que pasará cuando ya no estemos no es precisamente la conversación más divertida, pero dejar las cosas claras puede evitarle a nuestra familia más de un dolor de cabeza.

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